Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

Jihomoravská záchranka muže převezla do nemocnice, kde se začal projevovat agresivně. Pacient při útěku před policisty proskočil skleněnými dveřmi a doběhl na ulici mezi jedoucí vozidla.
Po neúspěšném útěku skončil v péči zdravotníků. „Společně s policií jsme pacienta zpacifikovali. Po ošetření jsme ho předali do péče nemocnice. Nikdo z posádky záchranky nebyl zraněn,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.
Podle brněnské policie se jednalo o mladého muže.