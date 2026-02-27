Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

  19:40,  aktualizováno  19:40
V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.
Nejen v Brně, ale z pohledu celokrajského zdravotnictví je Nemocnice...
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Jihomoravská záchranka muže převezla do nemocnice, kde se začal projevovat agresivně. Pacient při útěku před policisty proskočil skleněnými dveřmi a doběhl na ulici mezi jedoucí vozidla.

Po neúspěšném útěku skončil v péči zdravotníků. „Společně s policií jsme pacienta zpacifikovali. Po ošetření jsme ho předali do péče nemocnice. Nikdo z posádky záchranky nebyl zraněn,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.

Podle brněnské policie se jednalo o mladého muže.

Autoři: