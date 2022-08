Budoucnost nemocnice vyřeší Milosrdní bratři až s novým vedením Brna

Konvent přitom dlouhodobě usiluje o to, aby mohl městský špitál sám provozovat. Původně tak chtěl Brnu dát opět jen krátký termín, nakonec ovšem podle převora Martina Richarda Macka souhlasil s návrhem primátorky Markéty Vaňkové (ODS), aby se smlouva prodloužila do konce letošního roku.

Důvod byl jednoduchý – nájem by v případě měsíčního prodloužení vypršel těsně po komunálních volbách, které se konají na konci září, tedy v době, kdy se bude skládat nová brněnská koalice.

„Ale jasně jsme si na schůzce řekli, že na dalších krocích se musí pracovat už teď a nebude se čekat až na nové vedení města,“ podotýká převor s tím, že poslední schůzku vnímá jako tu, kde se věci skutečně pohnuly dopředu.

„Do poloviny července nám mělo město předložit nacenění majetku, což se stalo. Teď jsme se domluvili, že dají dohromady cenu, za kterou by nám tento drobný majetek Brno pronajalo,“ přibližuje Macek.

Podle něj by to nemusel být až tak náročný úkol, i když zároveň připomíná, že stále není vyřešené to hlavní, tedy právní model a postup, jak by mohlo k převzetí provozu nemocnice řádem dojít.

To bude úkol až pro nové vedení Brna. Další schůzka se totiž uskuteční až po volbách. Její termín zatím není pevně stanovený – i kvůli tomu, že povolební vyjednávání se mohou natahovat.

Předběžně se převor s Vaňkovou domluvil, že se potkají někdy v listopadu nebo prosinci, pokud sama bude stále ve funkci primátorky.