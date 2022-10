Magistrát vrátí špatně vybrané poplatky, lidé se ale o ně musí přihlásit

Lidé se o nesprávně vybrané poplatky musejí sami přihlásit, protože není v silách magistrátu vyhledat všechny poškozené. Podle mluvčího radnice Filipa Poňuchálek se problematika týká řádově desítek lidí. Vracet se bude maximálně 670 korun na jeden rok.

Křeček na špatný postup magistrátu narazil, když se věnoval případu muže, který si stěžoval, že mu město započítalo platbu za komunální odpad z prosince 2020 jako čtyři roky starý nedoplatek. O povinnosti platit za svoz odpadu z pozice vlastníka bytu nevěděl ‒ nemovitost si koupil v roce 2016 a magistrátu neohlásil, že mu tak vznikla druhá platba za svoz odpadu. To ho neomlouvá, nicméně pak chyboval i magistrát.

Ombudsman muže poučil, že za svoz musí včas platit, nicméně mu dal za pravdu, že povinnost časem zaniká. „Za rok 2016 koncem května 2019, za rok 2017 na konci května 2020. I přesto magistrát zaevidoval pozdější platbu poplatníka ze začátku prosince 2020 na tyto poplatkové povinnosti,“ vysvětlil ombudsman Křeček pochybení úřadu. Přitom magistrát za roky 2016 a 2017 muži neuhrazené poplatky nevyměřil.

Podle zákona by měl poplatník svoji platební povinnost sám oznámit úřadu a každoročně poplatky zaplatit. Když se tak nestane, magistrát by měl do tří let vyměřit výši dluhu, což se ale v případě stěžovatele nestalo. Úřad mu dluh neurčil a začal jej vymáhat až v prosinci 2020. Domáhal se tak peněz i za období, kdy už poplatková povinnost zanikla, tedy po uplynutí tříleté lhůty.

Magistrát se řídil šestiletou lhůtou

Vedení města namítá, že vybírání poplatků probíhalo vždy v souladu s názorem nadřízených orgánů, tedy krajského úřadu a ministerstva financí. Podle Poňuchálka se magistrát řídil šestiletou lhůtou pro placení daní. V souvislosti s iniciativou Křečka ale obě instituce změnily názor, proto teď změnil.

„Názor města je takový, že je daná záležitost ve své podstatě kolizí právních názorů na danou problematiku. Dosud však nedošlo k autoritativnímu výkladu práva příslušným soudem,“ vysvětlil Poňuchálek, proč se úřad nově řídí tříletou lhůtou a bude poplatky vracet.

Podle ombudsmana by si občané měli zkontrolovat, jestli je magistrát v minulosti nevyzýval k zaplacení poplatků za roky 2017 a předchozí. Pokud ve výzvě nenajdou výši dlužného poplatku, mohlo i u nich dojít k chybě. V tom případě by se měli obrátit na magistrátní odbor životního prostředí a domluvit se na dalším postupu.

Povinnost platit za svoz komunálního odpadu mají v Brně kromě obyvatel přihlášených k pobytu i majitelé nemovitostí. Fyzické a právnické osoby vlastnící byt nebo dům na území města, v nichž není nikdo přihlášený k pobytu, jsou povinny přihlásit se k placení poplatků za svoz odpadu. Dále se ohlašovací povinnost vztahuje na cizince přihlášené k pobytu na území města.