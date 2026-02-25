Student v Brně si chtěl ublížit, po zásahu policie pro něj přijela záchranka

„Na fakultě sociálních studií dnes došlo k situaci, kdy student anglického studijního programu začal v hodině upozorňovat, že si ublíží. Vyučující vzala celou věc velmi vážně, byla přivolána Policie České republiky, která bezodkladně přijela a celou záležitost vyřešila,“ informoval mluvčí univerzity Radim Sajbot.
Policisté obdrželi oznámení po půl jedné odpoledne a okamžitě vyslali k budově fakulty v Joštově ulici v centru města nejbližší hlídky.
„Do pár minut byly v kontaktu se zmíněným studentem, kterého se podařilo zajistit tak, aby si nemohl ublížit,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb. Následně policisté přivolali záchranáře.
Policisté zdůraznili, že nikomu dalšímu nehrozilo žádné nebezpečí. Mladík neměl zbraň.
„Čekáme, že zmíněnému studentovi bude poskytnuta patřičná lékařská pomoc. Studentům a ani nikomu na fakultě nehrozí žádné nebezpečí,“ doplnil Sajbot.