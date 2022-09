Na Hrad chce i kuchař, který neuspěl v boji o Senát a chystá blokádu Brna

Nespokojení taxikáři se svolávají na 15 hodin na parkoviště starého fotbalového stadionu za Lužánkami. Demonstrace je proti postoji vedení Brna vůči taxikářům. „Jde o vjezdy do centra na náměstí Svobody a srovnání podmínek mezi taxikáři a Boltem a Uberem (přepravními společnostmi, pozn. red.). Vyzvali jsme primátorku, aby přišla jednat. Pokud nepřijde, vyjede kolona taxikářů do brněnských ulic,“ předeslal Petr Kováč.

Podle něj má jít o podporu celosvětové stávky taxikářů vyhlášené v Bruselu proti společnostem Uber a Bolt. „Zatím je ohlášených zhruba 200 aut,“ dodal Kováč.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) podle svých slov o této demonstraci neví. „Na druhou stranu nemůžu stoprocentně říct, že mi dopis nedošel, protože nemám vyřízenou veškerou poštu do dnešního rána. Je tak možné, že mi byl dopis doručen, ale zatím jsem se nedostala k tomu, abych ho vyřídila,“ reagovala Vaňková.

A dodala, že má ve čtvrtek poměrně nabitý program, takže si v tuto chvíli nedovede přestavit, že by za Lužánky dorazila.

„Vnímám, že taxikáři nejsou spokojení s aktuálně nastavenými pravidly vjezdu na náměstí Svobody, protože jim není umožněn. Byť je tam jedno vyhrazené místo, které bylo stanovištěm taxislužby. Nicméně my máme za to, že koncept, který jsme nastavili, je prospěšný. Konečné vyhodnocení ještě nemáme, ale spíš to bude směřovat k tomu, že ho budeme chtít zachovat i do dalších měsíců,“ pokračovala Vaňková.

To by znamenalo, že vozy taxislužby i dalších, které provozují služby podobného charakteru, nemohou na náměstí i nadále zajíždět. „Nicméně mám za to, že v poměrně blízkém okolí prostranství je dostatečný prostor pro vozidla tohoto typu,“ dodala primátorka.

Podle Kováče demonstrace k životu patří, a když lidé cítí, že je potřeba něco změnit, jdou demonstrovat. „Stojím za demonstranty na Václavském náměstí. Je potřeba jednat,“ podotkl.