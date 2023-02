V Brně na bankovku čekali hodiny, banka jim zavřela před nosem

Rozčarovaní lidé, kteří postáváním před bankou strávili několik hodin a zbývalo pár minut, aby se dostali dovnitř, jen zoufale kroutili hlavami. Někteří přidali i pár peprných výrazů.

„Policie je u dveří a tímpádem zavíráme. Kolega zamkne a další nepouštíme. Zítra od půl osmé otvíráme, bankovky jsou, pokud chcete, dostavte se,“ oznámil suše muž do megafonu před budovou České národní banky v Brně.

V tu chvíli stály ve frontě na Rooseveltově třídě asi tři desítky lidí, kteří byli po hodinách čekání jen pár minut od toho, aby si zakoupili vysněný sběratelský kus. „Podívejte se, kolik nás tady zbývá. Mohli to dodělat. Je nás tu třicet, to mohli ještě vzít,“ zlobila se žena, která stále nejblíž vstupním dveřím. „V životě jsem nebyla sprostá, ale to je taková kurvárna,“ pokračovala naštvaně.

Podle vyjádření ČNB museli frontu před brněnskou pobočkou kvůli kapacitě uzavřít už v 11.10 hodin dopoledne a vyzývali veřejnost, aby se do ní dál nezařazovali. „Prosíme čekající, aby se řídili pokyny bankovní policie ČNB a PČR,“ stojí na stránkách ČNB a jejích sociálních sítích.

Česká národní banka @CNB_cz Aktuální informace:

Fronta u pracoviště ČNB v Brně byla pro dnešní den z kapacitních důvodů uzavřena. Prosíme čekající, aby se řídili pokyny bankovní policie ČNB a Policie ČR.

Veškeré informace na webu:

Speciální tisícikorunu s přetiskem k výročí 30 let samostatné české měny nechala vyrobit Česká národní banka v edici 200 tisíc kusů. K dostání je od 8. února na všech pobočkách ČNB v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Nekonečné fronty se tvořily na všech místech.