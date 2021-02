Stmívání nad veletrhy. Politici navrhují místo kongresů pořádat turnaje

Před necelým rokem se na brněnském výstavišti naposledy procházely tisíce návštěvníků veletrhu. Tehdy už s přísnějšími hygienickými opatřeními kvůli koronaviru se tady konal Motosalon. Po něm už všechny akce dostaly stopku, a kdy se obnoví, je zatím ve hvězdách.

Od politiků ale zaznívá, že se ani po konci pandemie městská společnost Veletrhy Brno nevrátí na původní čísla tržeb, kterých firma dosahovala ještě předminulý rok.



„Pokud se dostaneme na 40 až 60 procent historického objemu, bude to úspěch. Záleží, kdy se zruší protiepidemická opatření a jak se svět po covidu bude vyvíjet,“ prohlásil brněnský radní a místopředseda představenstva Veletrhů Brno Petr Kratochvíl (ODS).



„Virtuální nebo hybridní veletrhy jsou něco jako sprcha online, virtuální sex nebo večeře.“ Jiří Kuliš generální ředitel Veletrhů Brno

Jinými slovy tolik akcí a v takovém rozsahu už brněnské výstaviště podle něj nikdy nebude hostit. Později čísla trochu pozměnil a mluvil o 60 či 80 procentech obratu. Každopádně počítá s tím, že tržby nebudou stejné jako v minulosti.



Pandemie nemoci covid-19 třeba mnohé klasické konference přesunula do digitálního světa internetu, což nakonec může být pro některé trvalým řešením, nejen provizorní náhradou.

„Online konference nestačí, postrádáme kontakt“

„Covid ukázal, že už něco takového při dnešních technologiích není problém. Nemůžeme očekávat, že se mávnutím kouzelného proutku veletrhy dostanou tam, kde v minulosti byly,“ souhlasí s Kratochvílem radní pro oblast majetku Róbert Čuma (Piráti).

Management Veletrhů Brno proto dostal za úkol, aby vedle snahy získat od státu finanční kompenzaci, kterou vláda neustále odkládá, zkusil najít možné další využití areálu. Podle předsedy představenstva městské firmy Tomáše Kratochvíla z ČSSD také z důvodu, že výstaviště je velmi specificky zaměřené, čemuž odpovídají i rozlehlé pavilony.

Není tak příliš mnoho alternativ, jak nahradit výpadky ve výši desítek, možná i stovek milionů korun v postcovidové době. „Představenstvo bude zasedat za dva týdny, tak uvidíme, s čím tam vedení společnosti přijde,“ poznamenal.

Generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš však představu, že by v budoucnu byl o výstaviště menší zájem, odmítá. Podle něj totiž lidem chybí sociální kontakt.

„Můžete si vyslechnout odbornou přednášku online, ale teprve neformální osobní diskuse účastníků kongresu je to cenné a to, proč se lidé kongresu účastní. Uznávám, že videokonference jsou praktické, nemusíte nikam cestovat, ale prostě to není ono. Chybí přímá interakce. Virtuální či hybridní veletrhy jsou něco jako sprcha online, virtuální sex nebo večeře,“ míní Kuliš.

Turnaje počítačových her i větší otevřenost

Radní Petr Kratochvíl oponuje, že vedení firmy musí být progresivní, dívat se po nových možnostech a shánět alternativní příjmy, jak to podle něj dělají i veletržní společnosti v zahraničí. „Veletrhy nesmí zaspat a musí hledat i mimo tradiční konzervativní směry,“ doplnil.

Čuma poodhaluje, že jednou z možností je zaměřit se na elektronický sport, tedy turnaje v počítačových hrách, které by se v rozlehlých pavilonech mohly konat. „Ve světě je to obrovsky rostoucí odvětví. Desetitisíce lidí sedí v hledišti a další statisíce turnaj sledují přes internet. Je to na takové úrovni, že je o turnaje opravdu rvačka, pokud je chcete pořádat. A je to obrovsky zisková věc. Zařadili bychom se po bok měst, jako je Dubaj nebo Los Angeles,“ sdělil Čuma.

Od brněnských politiků už několik let zaznívá, že by chtěli areál výstaviště proměnit a více otevřít veřejnosti. To se nakonec jistým způsobem stane, protože v západní části za pavilonem Z plánuje vedení města postavit novou hokejovou halu pro Kometu. Právě letos už tam začnou první demoliční práce budov a vznikne tam související nezbytná infrastruktura pro plánovanou arénu.

„Kromě haly se kousek od ní rozjíždí sportovně-rekreační areál Anthropos. Bude to přirozené centrum rekreace a zábavy. Je potřeba se na vše dívat s otevřenou hlavou a nespoléhat na to, že vše bude jako dřív,“ dodal Čuma.

Akce na výstavišti se dál ruší a posouvají Před rokem na brněnském výstavišti věřili, že letos na jaře bude možné uspořádat veletrh zemědělské techniky Techagro, který patří k jedněm z největších, jež se ve městě konají. I kvůli stále trvající pandemii ho ale museli znovu zrušit a konání odložit o další rok. U jiných akcí doufají, že je bude možné uspořádat už letos koncem června. Zhruba o měsíc se posunul termín pravidelného potravinářského veletrhu Salima. Naopak z června do října „přešel“ veletrh obranné techniky IDET, který je navštěvovanější než odborná Salima. Stejně tak Veletrhy Brno stále věří, že koncem února uspořádají odborně zaměřené veletrhy módy Styl a Kabo.

Motosalon 2020 je prozatím posledním veletrhem, který se uskutečnil: