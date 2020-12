Na trzích si lidé svařák nekoupí, nedaleko u okénka už si ho dát mohou

Ideální ukázkou se od čtvrtka stane centrum Brna, kde lze v adventních stáncích – letos ve významně sníženém počtu – zakoupit pouze řemeslné výrobky, dárkové zboží, vánoční ozdoby či svíčky.

Na druhou stranu rozvolnění vládních nařízení umožňuje otevření restaurací a podniků. A těm, kteří si požádali, brněnští politici s předstihem povolili v centru města také zimní zahrádky.



Lidé si tak vychutnají kouzlo adventních trhů jedině s nápoji koupenými u okének restaurací.

„Dodržování pravidel, rozestupů ve frontách nebo počtu obsazených míst u stolů je plně v kompetenci provozovatelů,“ podotýká mluvčí radnice Brna-střed Kateřina Dobešová.

Přesto zodpovědnost lidí na trzích pravidelně zkontrolují pracovníci úřadu i strážníci. „Pokud zaznamenáme negativní trend, začneme to řešit,“ dodává.

Restaurace objednávají více vína na punč

Podniky se na adventní žně vyloženě těší. A třeba restaurace Pellegrini na náměstí Svobody uvítala hodně lidí už o první adventní neděli. „Počítáme, že další víkendy budou taky silné. Objednáváme víno navíc, chystáme vánoční punč, svařák,“ vypočítává provozní Veronika Šedá.

Přes všechnu snahu i tak za celý rok spadnou do červených čísel. „Opatření byla bohužel tak tvrdá, že to ani pár lepších týdnů nezachrání,“ lituje.

Také restaurace Tripoli u Zelného trhu se chystá na nárůst poptávky. „V zimě běžně nabídku horkých nápojů máme, takže bílý i červený svařák určitě nabídneme. Letos ve výrazně větším množství. Doufáme, že se všechno prodá,“ plánuje manažer Martin Kolář.

Ve Znojmě mají místo stánků rovnou okénka

Ve Znojmě tradiční trhy rovnou nahradili takzvanými voňavými okénky ve dvacítce restaurací a kaváren. „Jsou od sebe nejméně desítky metrů, nemělo by docházet ke kumulaci lidí. První adventní neděle byla návštěvností centra mimořádná, nepředpokládáme, že by se to dělo každý den,“ přemítá za pořadatele Karel Semotam.

Obrovský nápor zažila restaurace U Zlaté konve, musí proto zvětšit zásoby. Má velkou výhodu – naproti ní stojí dřevěné stánky, kde přes den prodávají trhovci. A k večeru je jejich zákazníci využívají jako stolečky.



„Mají od sebe velké rozestupy, lidé si je našli sami. Pro nás úplně super,“ usmívá se majitelka Eva Elmerová.