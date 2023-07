K výdělku v cizině chybí brigádníkům odvaha i jazyky, doma mohou hlídat psy

Mezi typické oblíbené prázdninové brigády patří podle Martiny Ryškové z Fajn brigád například vychovatelé na táborech, animátoři v rekreačních střediscích, delegáti cestovních kanceláří, obsluha do stánků se zmrzlinou a rychlým občerstvením nebo třeba plavčík na koupalištích.

„K oblíbeným, ale obvykle nejrychleji obsazeným brigádám patří i kočičí a psí chůvy,“ podotýká Ryšková. Takové služby využívají lidé především během dovolených, kdy chtějí, aby o jejich čtyřnohého miláčka bylo dobře postaráno.

Oblíbená je pak i brigáda u vody, na přehradách nebo v kempech. V autokempu Merkur v Pasohlávkách mají pracovníci většinou i možnost přespání ve stanu, karavanu nebo chatce. Majitel restaurace U Laguny Tomáš Franěk nabízí brigádníkům ubytování v pokojích v horním patře.

Během dvaceti let zaměstnal mnoho brigádníků i stálých zaměstnanců. „Brigádníci chodí spíš jen na výpomoc o víkendech, přes týden mám v restauraci zaměstnance, kteří se vracejí i několik let,“ říká Franěk. Platy navyšuje téměř každou sezonu.

Zahraniční pobyty utlumil covid

Vysokoškolská studentka Anna Kopuletá, která pracuje ve veganské restauraci v Brně, chce v létě chodit na brigádu co nejvíc. „Přes léto je nás brigádníků v restauraci opravdu hodně, takže nedostávám tolik směn, kolik bych chtěla,“ stýská si.

V létě většinou pracuje čtyři dny v týdnu a snaží se chodit na dvanáctihodinové směny. „Kvůli škole mám byt v Brně, ale na nájem mi přispívají rodiče, protože sama bych si ho určitě platit nezvládla. Platím si ale všechno ostatní,“ dodává Kopuletá, jež musela začít víc přemýšlet o tom, co si kupuje, aby jí plat z brigády stačil.

Kromě brigády v kraji si mohou mladí lidé odjet přivydělat i za hranice. „Mají to kousek do Rakouska, kam mohou vyjet, pokud mají alespoň základy němčiny,“ nabízí Přemysl Piskač, jeden z majitelů agentury Czech-us, jež pomáhá mladým lidem při výjezdech do zahraničí. „V Česku dominuje angličtina, a tak často chybějí ti, kteří umějí italsky, francouzsky, španělsky či německy,“ poukazuje.

Zájem o zahraniční pracovní pobyty stoupá, ale ještě stále není takový jako před covidem. „Mladí lidé zůstali dva roky trčet u svých počítačů, školy byly opravdu dlouho zavřené a mají problém vyjít ze své komfortní zóny a najednou někam odjet,“ vysvětluje Piskač.

Zážitky jsou víc než plat

Do budoucna však podle něj bude zájem dál prudce stoupat. „Mladí lidé hlavně chtějí zažít něco, co tady nenajdou. Chtějí si užívat života, plat už pro ně není to hlavní. Stačí, když jim zaplatí účty,“ sděluje Piskač.

Zahraniční zaměstnavatelé nejvíce hledají lidi v turistickém ruchu a gastronomii, tam skončí 70 až 80 procent všech zájemců. Nejatraktivnější jsou jižní destinace jako Španělsko, Řecko nebo Itálie, kde studenti často pracují na pozicích číšník, barman, kuchař nebo recepční.

Brigádníkům hotel často zajistí ubytování a stravu, navíc dost lákavý je pobyt u moře a relativně levné letenky. Platy se pohybují okolo 25 tisíc korun v případě Řecka nebo Španělska, Itálie je na tom o něco hůř.

Vysokoškolští studenti mohou přes léto využít také program Work and Travel ve Spojených státech, kde kromě práce v turistickém ruchu můžou dělat plážového nebo bazénového plavčíka.