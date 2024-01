Břeclav chystá nové koupaliště i bazén. Nabídnou hrátky za půl miliardy

Břeclav se letos pustí do nákladné investice. Za částku přesahující půl miliardy korun začne modernizovat krytý bazén a také venkovní areál. Stavební práce by dělníci měli zahájit už v květnu, do vody by plavci měli skočit do dvou let. Cena je vysoká - úvěr, který si břeclavská radnice vzala, bude splácet následujících dvacet let.