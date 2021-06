Lidé po bouři nabízejí ubytování i stáje pro zvířata a pomoc na další dny

Zničené školy, kostel, ale především rodinné domy zůstaly po řádění přírodních živlů na jižní Moravě. Lidé, kteří měli to štěstí a stále mají kde přespat, teď spontánně svým sousedům nabízejí možnost noclehu.

„Vinohrady zase narostou, skla na autech se vymění... Pojďme ale pomoct těm, kteří na tom jsou nejhůř a v podstatě nemají kde bydlet, určitě o někom víte - od Hrušek, přes Moravskou Novou Ves až po Hodonín! Pokud víte o někom, kdo nemá kam by šel, nabízím svůj byt,“ hlásil před devátou večer David Beneš z jedné z postižených vesnic - z Lužice.



Jeho byt byl ale do hodiny obsazený. „Pokud máte nohy a ruce, přijeďte,“ vzkázal. Přidala se i Jindřiška Nováková z Radějova nebo Jan Rezek z Velkých Němčic. „Nějaké místo máme,“ napsal stručně Rozek.



Nabídka na ubytování přišla i z Hodonic. „Kdyby někdo potřeboval pomoc, ozvěte se do zprávy. Hodonín, Břeclav, Hrušky - nejsou daleko,“ napsal na Facebook Jan Novotný.



Hodně nabídek je také třeba ve facebookové skupině Břeclaváci, kde se mimo jiné objevila i možnost ustájení zvířat.



A lidé vytvořili i facebookovou stránku Pomoc Břeclavsku a Hodonínsku, na níž lidé nabízejí nejrůznější formy pomoci lidem z postižených oblastí.

Je mezi nimi třeba i nabídka krycích plachet, nářadí i dalších prostředků zcela zdarma ve Stavebninách Hromek v Dolních Bojanovicích.



Hasiči pak v jedné z takových skupin uvedli, co by potřebovali. Shání hlavně kynology s pátrácmí psy, offroady s pořádným svícením i lidi s nouzovým výcvikem a zachránáře.



VIDEO: Tornádo zpustošilo moravskou obec Lužice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zapojují se i místní skauti. Přijíždějí pomáhat s evakuací a přesunem lidí z nejpostiženějších oblastí. Případně se chystají na odklízení škod v ranních hodinách.



„Se skupinou patnácti až dvaceti skautů jedeme ráno na místo pomoc odklízet škody. Pojedeme do Hrušek nebo do Moravské Nové Vsi, ale to podle aktuálních informací z rána. Máme sraz v osm hodin v Lanžhotě, nejpozději v půl deváté budeme na místě. Budeme odklízet, odčerpávat a dělat, co bude potřeba. Vím o spoustě lidí v Břeclavi a okolí, kteří nabízejí byty a domy ke krátkodobému přespání, ale i dlouhodobějšímu ubytování. Zatím sbíráme informace, abychom ráno byli připravení,“ řekla skautka Kateřina Holobrádková z Lanžhota.



Další lidé se shlukují na obecních úřadech, kde čekají na pomoc.



Lidé na sociálních sítích svolávají na další dny pomoc pro Hodonínsko, sdílejí fotky, videa, zjišťují situaci ve svém okolí a děsí se další bouřky.



Pomoct chce i Richard Sedlář z Kyjova. „Zítra vyrážíme v dopoledních hodinách do postižené oblasti a budeme postupovat podle pokynů hasičů. Vzhledem k tomu, že jsem zdravý a plně schopný pomoci, svědomí by mi nedovolilo být lhostejný k obyvatelům, které zasáhlo takové neštěstí. Příště to může být třeba Kyjov, který bude potřebovat pomocnou ruku,“ říká.