V Blansku začali vysouvat tisícitunový kolos přes železniční trať a řeku

Most dlouhý 76 metrů stavbaři svařili na pravém břehu řeky. Do pátku ho pak musejí pomocí výsuvné konstrukce vysunout až na levý břeh. Během první výluky se jim podařilo most přemístit o plánovaných 24 metrů. Provoz na trati je ve všechny dny přerušen vždy od půlnoci do čtvrté hodiny ranní.

„První část výsuvu tvoří přesun na dočasnou konstrukci umístěnou ve Svitavě mezi oběma břehy, což potrvá několik dní. Ve druhé části pak bude nutné zajistit přesun z provizorní konstrukce na definitivní opěru,“ popsal stavbyvedoucí firmy Metrostav DIZ Robert Škarecký, který má projekt nového přemostění na starosti.

Po překlenutí železnice i řeky a osazení konstrukce na levý břeh Svitavy začnou dělníci demontovat více než stometrovou výsuvnou dráhu. Následně most z obou stran doplní o zhruba čtyřicetimetrová betonová předpolí.

Dokončí také chodníky, dodají ocelová táhla mostní konstrukce, zábradlí a další části. Nedaleko současně dodělávají i nový kruhový objezd na Starém Blansku, kterým se nové přemostění napojí do Brněnské ulice.

Hotovo má být v prosinci, kdy by most měli začít využívat motoristé i pěší. V té chvíli se uzavře úrovňové křížení v zastávce Blansko-město, kde Správa železnic buduje nový podchod pro pěší.

„Nový most na Staré Blansko je pro město naprosto klíčovou dopravní stavbou. Jeho vybudování se plánuje několik desetiletí, v Blansku se o něm mluví už od 50. let minulého století,“ řekl starosta Blanska a krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Podle něho je přemostění klíčové pro téměř tři tisíce obyvatel Starého Blanska. „Přístupovou cestu do města jim dosud předěloval železniční přejezd, který je ale ve špičce víc než 40 minut z hodiny uzavřený závorami. Chybí tak spojení pro složky integrovaného záchranného systému. Navíc se v okolí přejezdu tvoří pravidelně kolony, které blokují i vlastní průjezd po hlavním průtahu a dopravu v centru města,“ doplnil Crha.