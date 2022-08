VIDEO: Popíjení s partou mládeže se zvrtlo. Policie pátrá, kdo muže zbil

Šestadvacetiletý muž se do města vydal za zábavou. Když po půlnoci potkal u hlavního nádraží skupinku mladých lidí, dal se s nimi do řeči a nakonec šli i společně popíjet alkohol do brněnských ulic.

Sedli si do parku mezi budovami nově vznikajícího kancelářského areálu Vlněna v Přízově ulici. Tam se do určitého okamžiku všichni bavili a popíjeli.

„Podle výpovědi poškozeného jej měla z nenadání jedna část skupiny napadnout a povalit na zem, kde do něj někteří kopali, jiní jej bili pěstmi,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Situaci zachytily i kamery.

Napadený muž upadl do bezvědomí. „Když se po nějaké době probral, zjistil, že byl okraden o mobilní telefon, peněženku s penězi a doklady a o bundu, kterou měl na sobě,“ doplnil mluvčí.

Kriminalistům se podařilo získat několik kamerových záběrů, na nichž je zaznamenán jak samotný konflikt, tak menší skupinky dívek i chlapců kráčejících či běžících po ulici. Rovněž mají k dispozici záběry z obchodu, kde si nejspíš společně kupovali alkohol. Policisté teď zjišťují, o koho se jedná a vyzývají lidi na záběrech, aby se sami přihlásili na linku 158.