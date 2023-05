Do věže umístili poselství. Obsahuje jen výcuc bez úspěchů, vyčítá opozice

Součástí poselství pro další generace je i bilanční zpráva historického vývoje města v posledních 30 letech, tedy od roku 1993. Kdo by si myslel, že na ní nemůže být nic kontroverzního, je na omylu. Zastupitelé se nad její podobou na posledním jednání přeli více než hodinu.

Buď politik, nebo historik

Jednu – do báně skutečně uloženou – totiž vypracovalo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, druhou historik a opoziční zastupitel Jiří Kacetl (Pro Znojmo). Exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo, dříve ČSSD) požadoval, ať město obě zprávy zveřejní a občané vyberou, kterou uloží, což neprošlo, ani by se to nestihlo. Kritika zněla i na to, že ve zprávě jsou hrubky a jde jen o výcuc historikovy práce.

„Úvodní pasáž je přiznaně převzata ze zprávy pana Kacetla. V těch dalších je změněno třeba jedno dvě slova ve větě, oproti jeho ‚originálu‘. Když jsme na to upozornili, doplnila k nim radnice obecné: ‚Jako zdroj informací posloužil text Kacetl, Jiří: Pamětní spis. Znojmo 2023.‘ K obsahu jeho zprávy sice nezazněla ani jedna věcná připomínka, ale dozvěděl se, že si měl vybrat, jestli bude historik, či politik. Tento soudružský pohled rozdýchávám doteď,“ shrnul Malačka.

Na historikově práci vyzdvihl obsáhlost a že zmiňovala úspěchy i neúspěchy, a to ve všech oblastech.

Malačkovi vadí, že v muzejní zprávě nejsou jména úspěšných lidí, organizací a sportovních týmů. „Květoslav Svoboda byl vlajkonošem národního týmu na olympiádě. Máme několik mistrů republiky či světa. Týmy florbalu, hokeje, fotbalu, korfbalu hrály extraligy. Máme řadu úspěšných akademiků. Nikdo z nich však nestál radnici za to, aby byl ve zprávě uveden. Zato my politici tam jsme,“ kritizuje Malačka spolu se zmínkou o „vytunelovaných“ privatizovaných podnicích opět bez pozitivních příkladů, jako je třeba Znovín Znojmo.

Zdvižené obočí měla opozice i nad zmínkou o „vůdci Putinovi“ v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo jak je ve zprávě uvedeno jeho terminologií „speciální vojenskou operací“.

Kacetlovi práci zadalo minulé vedení radnice v září s dokončením na konci listopadu. Kacetl chtěl následně prodloužení termínu.

„Připomínala jsem mu v lednu, že by bylo vhodné mít zprávu na stole, byla to vážná situace a historický okamžik, kdy to mělo přijít do báně, a protože jsem z toho neměla dobrý pocit, poprosila jsem o zprávu muzeum, kde jsou profíci. Ano, rozpracovanou bilanční zprávu z února jsem muzeu dala k dispozici, hráli jsme o čas,“ vysvětluje místostarostka Bohumila Beranová (Znojmáci).

Skluz tři měsíce? Pečlivost

Starostka Ivana Solařová (ANO) doplnila, že Kacetlova práce je uložena v dokumentech města. Podle ní nebylo explicitně řečeno, že se jeho práce dostane do věže, protože by ji měl psát někdo nezaujatý, ne politik.

„Nejde vůbec o cenzuru, ale možná o vaše osobní ambice. Ale nemůžeme přistoupit k diskusi, která zpráva půjde do báně, devět radních jednomyslně rozhodlo pro zprávu od fundované a renomované instituce, která nás zachránila v časové tísni,“ řekla starostka na zastupitelstvu.

Kacetl nesplnění termínu vysvětloval svou pečlivostí. Text o novodobém období Znojma vznikal poprvé.

„Chodil jsem do archivu celý listopad, celé vánoční prázdniny jsem sepisoval a moje rodina mě za to nesnášela. Celý leden jsem koncipoval, rozjel jsem se velmi podrobně. Zatímco zpráva muzea má 14 nebo 15 normostran, moje 200. Z toho jasně vyplývá, že jsem chtěl sepsat zprávu pro naše potomky co nejlépe,“ hájí se Kacetl, který práci odevzdal na konci února a kritizoval, že muzeum nemá na moderní dějiny experty.

„Když jsem se dozvěděl, že je na stole muzejní zpráva, byl jsem v šoku. Nečekal jsem takovou dýku do zad. Nejsem s výsledkem spokojen. Kdo bude tratit, je pověst naší generace před našimi potomky,“ říká. Vadí mu i to, že obsah do báně se vždycky dával za účasti veřejnosti, šlo o lidovou veselici s muzikou.

„Pro veřejnost se veškerá sláva uskuteční na podzim, po ukončení rekonstrukce,“ podotýká starostka Solařová.