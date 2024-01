Včasné varování, sledování sítí. Univerzity v Brně řeší, jak zabránit masakru

Masarykova univerzita Včasné varování a návod

„V tuto chvíli se soustředíme na dokončení systému včasného varování, připravujeme proškolení pracovníků ostrahy a návod pro naše studující a zaměstnance, jak se chovat v případě krizových situací. Velký důraz klademe také na kyberbezpečnost,“ uvedl mluvčí MUNI Radim Sajbot.

Některé kroky plánuje univerzita zavést do poloviny února, kdy začíná další semestr. Bezpečnostní rámy nechce. „MUNI má desítky budov se stovkami vstupů a pohybem obrovského množství lidí,“ zdůvodnil Sajbot.

Mendelova univerzita Přístup ztíží karty

MENDELU nejvíc řeší kroky včasného varování a zdokonalení kamerového systému. Letos naplánovala školení pro studenty a zaměstnance o mimořádných situacích.

„První fáze školení zahrnuje přednášku o typech útoků a jak se zachovat, druhá praktický nácvik krizových situací. Základem bude proškolení zaměstnanců a zaměstnankyň univerzity,“ uvedla mluvčí MENDELU Tereza Pospíchalová. Dodala, že do některých míst univerzity ztíží přístup otevírací karty, což je v některých budovách již zavedeno.

Veterinární univerzita Sleduje i sociální sítě

„Konkrétní opatření univerzita z pochopitelných důvodů zveřejňovat nebude, nicméně přijatá opatření jsou směřována do následujících oblastí: monitoring sociálních sítí a rychlá reakce na podezřelý obsah, zvýšení ostrahy při vstupu osob do areálu, zvýšený dohled v areálu univerzity, proškolení akademických pracovníků a zaměstnanců, zvýšená informovanost studentů v oblasti reakce na krizové situace, opatření směřující k psychologickému poradenství,“ uvedla mluvčí VETUNI Soňa Šmahelová. (kráceno)

Univerzita obrany Pod dohledem už je

„Na rozdíl od ostatních brněnských univerzit jsme také vojenskou institucí a kontroly máme přísnější. Při vchodech do budov vždy stojí dozorčí a stráže, všeobecně je těžší se do budovy jen tak dostat, pokud nejste z univerzity, za což vděčíme i turniketům. Všude jsou také kamery. Po útoku v Praze ale určitě budeme konzultovat to, jak bezpečnost zvýšit a jaké úpravy zavést, aby byla ochrana stoprocentní,“ uvedl mluvčí UNOB Vladimír Šidla.

Vysoké učení technické O opatřeních se diskutuje

Na brněnské technice o konkrétních krocích reagujících na předvánoční masakr v Praze ještě není rozhodnuto.

„Bezpečnostní rada v těchto týdnech diskutuje o opatřeních a změnách, jež by mohly zlepšit bezpečnost VUT. Plánujeme uspořádat školení, ale jeho forma je zatím v jednání. Možné úpravy řešíme s našimi experty na bezpečnost, máme k dispozici také psychologické poradenství poskytující odbornou pomoc studentům,“ uvedla mluvčí VUT Jana Vyklická.

JAMU Poradí se s policií

„Bezpečnostní rizika a vhodná opatření nyní interně konzultujeme. Při jejich zavádění bude JAMU postupovat a rozhodovat na základě odborných doporučení z dalších společných jednání, která budou 16. ledna se zástupci Policie ČR Jihomoravského kraje. Jde-li o psychologickou pomoc, JAMU má na každé ze svých fakult pro studující i zaměstnance stálou nabídku psychologické pomoci i poradenství v podobě psychologů,“ vyjádřil se mluvčí Janáčkovy akademie múzických umění Radoslav Pospíchal.

Před univerzitami v Česku vznikla po tragické střelbě na FF UK v Praze pietní místa (prosinec 2023)

22. prosince 2023