Démon v hlavě se mi vysmívá, tvrdí bezdomovec. Za zabití dostal 11,5 roku

Výpovědi Kubového z přípravného řízení se lišily od těch z hlavního líčení, kde se na něm podepsal špatný psychický stav. Loni v září krátce po činu uvedl, že rozumí tomu, co je mu kladeno za vinu. Při líčení však vyprávěl, že se mu vybavilo vše, co soud „viděl“, ale podle něj je to lež.

Z dřívější výpovědi vyplývá, že Kubový se svým kamarádem chtěl loni v září v dopoledních hodinách u nádraží v brněnském Králově Poli vybírat klackem popelnice. Nejdřív měl obrovský klacek, který poté vyměnil za menší. Právě tím na svého druha zaútočil a pětkrát nebo šestkrát jej udeřil do hlavy a brady. Podle soudního znalce však bylo úderů minimálně jedenáct.

„Nebylo to nic agresivního. Nebyly to bomby. Dotkl jsem se jej, ale nebyla to taková rána, že by mu praskla hlava, že by mu prorazila lebku. Byly to náznaky,“ tvrdil Kubový, který podle svých slov chtěl kamarádovi předvést, jak se bránit, protože jej někdo neustále napadal. Podle svědků se nicméně před útokem hádali. Oba v té době byli opilí.

Muž na následky úderů na místě zemřel. Podle Kubového vedle sebe ještě nějakou dobu leželi a bavili se. Když začalo pršet, vybídl kamaráda, aby vstal a nezmokl.

„Otočil jej a věděl, že je to špatné. Vzal jej do ruky a měl na rukou krev z jeho hlavy. Měl otevřenou pusu a otevřené oči. Obžalovaný mu říkal, ať vstane, ať není mrtvý. Říkal si, že je to asi v háji, a utíkal za sekuriťákem, aby někoho rychle zavolal, neboť mu umíral kámoš. Při tom se rozklepal a odešel,“ stojí v rozsudku. Ten však připomíná, že jediným oznamovatelem nálezu mrtvého poškozeného byl svědek, a nikoliv zmíněný sekuriťák.

„Šikovný kluk, který chodil v obleku“

Kubový se ocitl na ulici v lednu loňského roku poté, co fyzicky napadl svou druhou manželku a ta jej vykázala z bytu. Už předtím se mu kvůli závislosti na alkoholu rozpadlo první manželství a podnikání. To mu pomáhala rozjet druhá manželka, podle ní však Kubový nechal práci vykonávat kolegy, sám jen seděl doma a pil.

U soudu si obžalovaný posteskl, že „byl šikovný kluk, krásně maloval, pracoval na živnost, chodil v obleku a staral se o domácnost.“ V době, kdy žil bez domova, vypil podle svých slov půl litru až litr vína denně, většinou takto pil od rána po celý den.

Soudní líčení komplikoval psychický stav Kubového, který podle svých slov ztratil kontakt se světem, a proto se zbláznil. „Uvázl jsem ve světě, kde jste vy,“ pronesl k soudnímu senátu.

„Co se mu odehrává v hlavě, je jedna velká katastrofa. Obžalovanému v ní probíhají strašné věci. Má v hlavě démona – šelmu, kteří mluví a jednají za něj, vysmívají se mu,“ vylíčila v rozsudku soudkyně Hana Kurfiřtová. „Věděl, že mu všichni vidí do hlavy, že ubližuje celému světu. Je z toho psychicky unavený, vyčerpaný. Nerozumí tomu, co se mu odehrává v hlavě. Nemůže si nic vybavit. S obžalovaným se něco stalo a před soud se neměl dostat. Uvázl v nějakém bodě. Má v hlavě blok. Má o sebe strach,“ popsala Kurfiřtová.

Pro Kubového byla strašná představa, že má být zavřený „miliardy let“. Když si chtěl vybavit nějakou vzpomínku na „normál“, naskakovaly mu podle jeho slov samé nesmysly. Přál si být znovu normální, ale tato verze už v jeho hlavě nebyla. Jen sám sebe viděl, jak někoho morduje.

„Všechno to na něj spadlo, že je nejhorší na světě, nejhorší ve všech směrech. Sám sebe zničil úplně zbytečně. Přišel o svůj život, protože je idiot. Nechtěl se takhle rozloučit se životem. Zničil celý svět. Z obžalovaného se stalo něco, co nikdy předtím nebyl,“ poznamenala soudkyně.

Dvě osobnosti v jednom těle

Psychickým stavem Kubového se zabývali znalci. Podle psychiatra Jana Šnelera byl schopen se účastnit trestního řízení a chápat jeho význam.

„Obžalovaný v sobě vidí a vnímá dvě osobnosti. Tu hodnou, jak žila dříve, kterou by chtěl být znovu. K tomu obžalovanému vyplývají na povrch následné životní komplikace, které mu vše ztěžují. Pro obžalovaného je to těžký vnitřní konflikt. Není to však takzvané zbláznění, je to jenom těžké sžívání se se současnou situací, kdy se obžalovanému všechny jeho neúspěchy, debakly takto nahromadily a on není schopen je zpracovat,“ zhodnotil Šneler.

Stav Kubového se zřejmě zhoršil kvůli pobytu ve vazbě, který těžce snášel. Působil zmateně, vydával absurdní prohlášení, detailně si nepamatoval, co se v rozhodný čas stalo, nadměrně podléhal různým obavám. Podle znalce trpěl poruchou osobnosti, nicméně nešlo o psychické onemocnění v užším smyslu slova. Psycholožka Ivana Holešovská pak uvedla, že u obžalovaného převažují postoje direktivní a agresivní nad sociálně kooperativními.

Soudkyně při rozsudku přihlédla k přitěžujícím okolnostem, a to k surovosti útoku a také recidivě Kubového, který loni v lednu pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu se zraněním.

„Soud zohlednil i přístup obžalovaného k trestnímu řízení a vůbec k projednávanému trestnému činu a hrozícímu trestu, který si obžalovaný představoval jako miliardu let, po které bude zavřený. Obžalovaný se styděl,“ podotkla Kurfiřtová, podle níž Kubový své životní problémy neřeší, ale utíká před nimi.