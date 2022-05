Léto u jihomoravských bazénů začíná dřív, zato se však prodraží

Kam k vodě na jižní Moravě Koupaliště Riviéra Brno (už otevřeno) – celodenní vstupné 240 Kč, snížené 120 Kč. Koupaliště Zábrdovice Brno (už otevřeno) – 155 Kč, snížené 80 Kč. Koupaliště Kraví hora Brno (od 1. 6.) – 150 Kč, snížené 80 Kč. Koupaliště Biotop Brno (od 11. 6.) – 150 Kč, studenti, senioři 100 Kč, děti od 6 do 15 let 80 Kč. Aquapark Blansko (od 1. 6. dle počasí) – 110 Kč / mládež do 150 cm a důchodci 90 Kč / děti do 6 let 50 Kč. Koupaliště Tereza Břeclav (od 1. 6.) – 100 Kč, snížené 50 Kč. Letní koupaliště Hodonín (od 1. 6. dle počasí) – 110 Kč, snížené 90 Kč. Aquapark Vyškov (otevřeno již nyní podle počasí) – 120 Kč, snížené 100 Kč. Městská plovárna Louka Znojmo (už otevřeno) – 100 Kč / snížené 80 Kč.