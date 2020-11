Zbytky z kuchyně do nádrže. Brňané budou pohánět autobusy svými odpadky

Na jeho výrobě pro 160 vozů se přitom budou podílet všichni Brňané, aniž by o tom mnozí věděli. Vedení Brna ve spolupráci s městskou svozovou firmou Sako a soukromou odpadovou společností Suez chystá navzdory současnému „covidovému“ šetření na příští roky stavbu bioplynové stanice v Černovicích za téměř čtvrt miliardy korun, do níž budou „kukavozy“ přivážet biologicky rozložitelný odpad z celého Brna.

Ten v současnosti tvoří podle odhadů Saka víc než polovinu obsahu klasických černých popelnic. „Je to někde mezi 50 až 70 procenty,“ upřesňuje předseda představenstva firmy Filip Leder (KDU-ČSL).

Dnes tento odpad končí většinou ve spalovně, bioplynka však umožní, aby se z něj uvolnily plyny na pohon autobusů.



„Pokud bychom za rok svezli přes 20 tisíc tun takového odpadu, vyrobíme biometan pro téměř polovinu ze všech autobusů na CNG na celý rok,“ vyčísluje Leder.

Město rozmístí hnědé popelnice

Dopravní podnik (DPMB) se přechodu z CNG na biometan u svých vozů nebrání. „Jestli Brno se svými partnery bioplynovou stanici vybuduje a biometan dá k dispozici pro pohon našich autobusů, velmi rádi tohoto paliva využijeme,“ sděluje mluvčí Hana Tomaštíková.

Plán má podporu i přesto, že podle předběžných propočtů jsou s tímto druhem paliva spojené mírně vyšší náklady. „Láká nás však koncept cirkulární ekonomiky, kdy se na provozu podílejí všichni občané města,“ vysvětluje mluvčí.

V současnosti se podle náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) sváží v Brně asi 10 tisíc tun takového odpadu ročně. Ten však společnost Suez od firem a restaurací směřuje do zařízení ve Vyškově. V nedávno uzavřeném memorandu se zavázala, že stejné množství bude vozit do nově vybudované bioplynky u kompostárny v Černovicích. „Proč to vozit někam daleko, když je možné odpad využít v místě vzniku,“ podotýká Hladík.

Brno si tím zajistí nejmenší požadované množství, pro něž chce bioplynku stavět, a zároveň bude mít strategického partnera, který má s bioplynovými stanicemi zkušenosti. Vedení města zároveň věří, že u 10 tisíc tun nezůstane, stejné množství odpadu chce totiž získat z domácností.



Už v březnu příštího roku proto chystá do ulic rozmístit tisícovku hnědých popelnic na bioodpad z kuchyně, zatímco dnes mají Brňané pouze možnost odvézt jej do sběrných středisek.

Vyprodukovaný biometan by přitom nevyužil jen dopravní podnik, ale také firma Sako pro svá popelářská auta. Dosud při nákupu nových vozů sahá po těch na zemní plyn, zatím jich ale má jen osm a téměř šedesát jich stále jezdí na diesel. Podle Hladíka je ovšem třeba se ubírat ekologičtějším směrem.

Dopravní podnik už má ostatně s biometanem zkušenosti, jelikož před dvěma lety na něj šest týdnů jezdil na zkoušku jeden autobus, který tankoval v čističce v Modřicích, kde palivo vznikalo z odpadních vod. Tento pilotní projekt získal i celorepublikové ekologické ocenění Energy Globe.



Nyní se chystá nová spolupráce, která by zahrnovala pět autobusů. „Připravuje se víceletý projekt, nyní probíhá jeho ekonomickotechnické posouzení,“ informuje mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová.

Hotovo má být za tři roky

Postupně pak má na biometan přejít všech 160 autobusů, jež momentálně pohání CNG. Hladík proto s vodárnami jedná, aby se při připravované rekonstrukci už plyn nepálil v kogenerační jednotce na výrobu elektrické energie a tepla, ale využilo se ho mnohem více pro autobusy. „Když se bude zachytávat, s mnohem větší účinností, je možné ho využívat jako palivo,“ prohlašuje náměstek.

V případě chystané stanice v Černovicích se nyní zpracovává studie proveditelnosti, která má především odpovědět na to, zda rovnou postavit bioplynku na 20 tisíc tun odpadu ročně, nebo nejdříve na poloviční množství a později ji rozšířit. Pokud vše půjde podle předpokladů, mělo by být hotovo v roce 2023.

U čističky v Modřicích je plán na opravu zatím ve fázi hledání co nejlepší varianty. Podle náměstka primátorky se počítá se zahájením rekonstrukce do tří let.