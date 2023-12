Brno hodlá odsunout autobusy od Grandu, chce tak dál omezit dopravu v centru

Poblíž hlavního vlakového nádraží v Benešově ulici mělo původně vyrůst i to autobusové. V roce 1948 návrh představil architekt Bohuslav Fuchs. Na počátku 50. let ale vzniklo jen torzo původního projektu, protože bylo dostavěno jen jedno kryté nástupiště. Kapacita však nebyla pochopitelně dostatečná, takže se musely obnovit zastávky, kde autobusy zastavovaly předtím. Po zprovoznění ústředního autobusového nádraží Zvonařka koncem 70. let slouží terminál u Grandu především pro dálkové či zahraniční spoje, popřípadě ty nepravidelné.