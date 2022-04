Stát odmítl dát Brnu 300 milionů na atletickou halu, město s dotací počítalo

Dotační řízení na atletickou halu se kvůli opakovaným žádostem agentury o podklady několik měsíců protahovalo. Rozhodnutí totiž mělo být známo původně už na začátku roku, kdy naopak již bylo jasné, že Brno uspělo se žádostí na 300 milionů korun na novou hokejovou arénu.

„K dnešnímu dni můžeme potvrdit, že dotační řízení u atletické haly bylo zastaveno. Důvodem je uzavření nezvratného závazku se zhotovitelem stavby, čímž nebylo možné využít ani blokové výjimky u veřejné podpory a nedoložení platného položkového rozpočtu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Město má již několik let vysoutěženou stavební firmu. Už minulé vedení města v čele s ANO se rozhodlo, že půjde cestou, kdy vítěz tendru zajistí vše od studie až po konečnou stavbu. To by nebyl až takový problém, nicméně ve smlouvě už nebylo, že hala vznikne jedině v případě získání dotace.

Stejně tak i to, že Brno i přes opakované dotazy nedoložilo rozpočet. Respektive doložilo, ale se starými částkami neodpovídající současnosti, jak alespoň vyplývá z vyjádření mluvčího agentury.

Nedávno mělo vedení Brna dokonce jednání se stavební firmou právě o ceně, která se před rokem odhadovala asi na 850 milionů korun. Odpovědím na dotazy, na jakou částku konečná suma po zdražení stavebních prací vyrostla, se vedení Brna ovšem vyhýbalo.

„Rozhodnutí je konečné, žádné odvolání není možné. Samozřejmě může Brno podat správní žalobu, jak je možné u čehokoli,“ doplnil Večerka. Zároveň předpokládá, že agentura novou dotační výzvu na takto velké stavby kvůli nižšímu rozpočtu letos vypisovat nebude.

Reakci vedení Brna na rozhodnutí agentury i další osud projektu atletické haly iDNES.cz zjišťuje. Redakce oslovila primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) i jejího prvního náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL), který má na starosti sport.