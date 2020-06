Za atletickou halu lobbují i Maslák a Špotáková, Brno chce víc od státu

V úterý ji na jednání brněnského zastupitelstva přišli podpořit i bývalá trojskokanka Šárka Kašpárková a zástupci atletického svazu.

„Na halu čekáme spoustu let. Ještě v době, kdy jsem aktivně závodila, jsem doufala, že si v ní jednou zaskáču. Ještě nikdy nebyla tak blízko, takže by byla škoda nechat projekt spát, aby se dalších dvacet nebo třicet let nic nedělo,“ apeluje Kašpárková.

Na arénu v Bohunicích pro 2 200 diváků za 900 milionů korun už město získalo stavební povolení, ale od kraje a státu má přislíbených pouze 250 milionů. Podle vedení Brna je zbylá částka nad možnosti rozpočtu města.

Brno je tradiční zásobárnou české atletiky, v posledních letech jej však velké množství závodníků opouští. Chybějící hala prakticky znemožňuje jakýkoliv zimní trénink.

Pokud by v Bohunicích vyrostla, sloužila by nejen atletům, ale také dalším sportovcům a rovněž Masarykově univerzitě, která má poblíž kampus.

„Vzhledem ke koronaviru se chystají velké škrty a jedna z možností je, aby se nepodpořila výstavba haly. Přitom je všechno nachystáno, jenom se musí začít kopat do země,“ připomíná bývalá mistryně světa a olympijská medailistka Kašpárková.

Brněnští atleti musí za tréninkem do Ostravy

Podle předsedy Jihomoravského atletického svazu Luboše Stloukala je potřeba se domluvit, kde by se dalo na hale ušetřit.

„Nemusíme mít luxusní halu s obložením a sedačkami, ale aby bylo kde trénovat. Atleti z Brna například jezdí v týdnu trénovat do Ostravy,“ podotýká Stloukal, který jedná o možném příspěvku také s Masarykovou univerzitou.

Projekt, který se připravuje už řadu let, nabral na obrátkách za minulého vedení Brna v čele s ANO. Město kvůli němu směnilo pozemky a nemovitosti, což vyvolalo kritiku opozice. Za halu se staví i bývalý primátor Petr Vokřál, podle kterého nynějšímu vedení města chybí odvaha do projektu jít.

„Jsme v situaci, kdy nemůžeme doplácet kolem 700 milionů korun. Navíc je těžké upravovat projekt, na který je stavba vysoutěžená,“ oponuje nynější náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).

Dnes o budoucnosti atletické rady jednala i rada města. „Budeme se opakovaně obracet na stát. Za nás by bylo optimální, kdyby přispěl částkou 300 až 400 milionů korun. V tuto chvíli deklaroval 150 milionů korun a to je málo vzhledem k tomu, že stavba má nadregionální charakter,“ oznámila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).