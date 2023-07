Moravský kras vydal další tajemství, archeologové objevili záhadné rytiny

„Je to naprostý unikát a archeologové nyní hledají, do jakého období ho zařadit,“ tlumočí výsledky výzkumu Petr Zajíček ze Správy jeskyní České republiky.

Na trojúhelníkovém úlomku je vidět jakési procesí postav. Jenže protože jde o břidlici, archeologům se obtížně určuje stáří artefaktu. K tomu totiž potřebují uhlík.

Zbytky této destičky archeologové sice našli v hliněné vrstvě stejné hloubky jako pravěké nástroje, datované do období zhruba 15 000 až 2 500 let před naším letopočtem, zároveň ale pracují s variantou, že může jít o novodobé falzum.

Jeskyni totiž mohli v pozdějších obdobích lidé často překopávat kvůli hledání pokladu nebo naopak jeho ukrývání, a tak se některé artefakty mohly dostat do jiné vrstvy, než kam by logicky patřily. „Archeologové se pokusí stáří datovat, pokud se to ale nepovede, zůstane vše na úrovni spekulací,“ sdělil Zajíček.

V Kateřinské jeskyni poblíž těch turisticky nejznámějších Punkevních probíhá výzkum už několik let. Loni tu objevili středověkou penězokazeckou dílnu a letos právě z ní přidali další nálezy.

„Nenašly se jen nějaké malé odstřižky, ale celé plechy. Šlo skutečně o velkou dílnu,“ přiblížil Zajíček.

Kromě unikátních rytin si u této veřejnosti přístupné jeskyně po letošních objevech přepíší experti i období, kdy ji lidé v pravěku začali poprvé obývat.

Letošní nové artefakty v podobě nástrojů z rohovce nebo kamene jsou totiž až z paleolitu, tedy staré více než 12 000 let. Dosud ty nejstarší byly z neolitu, tedy jsou staré kolem 5 000 let.