Návštěvnost už pokryje náklady, ale stavby odkládáme, říká šéf Aqualandu

Provoz nejnavštěvovanějšího turistického cíle na jihu Moravy je však stále poznamenaný v podobě nižšího počtu návštěvníků.



„Jestli jich máme teď o 100 či 200 méně než loni kvůli koroně, tak to nevadí, důležité budou prázdniny,“ vysvětluje šéf Aqualandu Petr Pavlacký.

Bojí se k vám lidé chodit? Před měsícem, kdy jste s rozvolněním koronaviru otevřeli, jste měli omezenou kapacitu do 300 lidí, což jste nejdříve kritizovali, ale nakonec ji stejně ani nenaplnili.

Částečně to byl asi strach, ale jinak myslím, že to bylo zpočátku ovlivněné tím, že bylo pro návštěvníky složité se ve všech nařízeních vyznat. Spouštěli jsme kvůli tomu rezervační systém, protože lidé mohli mít obavu, jestli se sem vůbec dostanou. Paradoxně jich však bylo málo a míst hodně.

Dnes už můžete mít plnou kapacitu. Jak se návštěvnost za měsíc po obnově provozu změnila?

Každý týden je lepší. Ze začátku to byly dvě stovky, dnes se pohybujeme kolem šesti až osmi stovek. Ve srovnání s loňským rokem je to slabší asi o pětinu, ale máme extrémní výkyvy, kdy jednu sobotu dorazilo 1 700 návštěvníků a v neděli jsme byli na polovině. Celková kapacita Aqualandu je sice něco kolem čtyř až pěti tisíc denně, ale červen je vždy rozjezdovým měsícem. Rozhodující pro nás bude červenec a srpen, kdy věříme, že mnoho lidí bude trávit dovolenou v Česku.

Spoléháte na to, že i vy z toho budete těžit?

Doufáme, že ano a že k tomu přispěje i nová část areálu, kterou otevřeme v nejbližších dnech. Může to být velké lákadlo pro návštěvníky, kteří tady v minulosti byli a chtějí zkusit něco nového. Věříme, že léto by nám mohlo pomoci alespoň částečně napravit naši ekonomickou situaci, celou ztrátu už ale nedoženeme.

Jakou ztrátu máte za tři měsíce uzavřeného provozu?

Jen u vstupného jsme ji za dobu uzavřeného provozu spočítali na 40 milionů korun, ale akvapark neživí jen vstupné, ale i gastroprovozy či masáže. Bavíme se taky o desítkách milionů korun a myslím, že to bude hodně blízko stovce. V současnosti už aktuální návštěvnost pokryje náklady. Na začátku obnovy provozu jsme však byli proděleční, když tady tolik lidí nebylo.

Museli jste kvůli koronaviru propouštět?

Kromě tří lidí, kterým doběhla pracovní smlouva na dobu určitou, a čtyř, jež jsme propustili ve zkušební době, si více než 110 zaměstnanců místo udrželo. Všichni dostali ve stejné výši i svou mzdu, na kterou jsme čerpali podporu od státu v programu Antivirus.

Nebudete však teď chtít dohnat ušlé zisky na vyšším vstupném?

Určitě ne, vstupné máme sice asi o sto korun vyšší než loni, ale to byl plánovaný ceník v souvislosti s novou částí letního areálu.

V nové části bude hlavní atrakcí tobogan, po němž lidé pojedou i do kopce jako na horské dráze. Kdy se na něm poprvé svezou? Stále se tam pracuje.

Nové atrakce jsme plánovali pro veřejnost otevřít 1. července, ale to jsme nestihli, chystáme to teď na osmého. Zdržení kvůli koronaviru jsme sice dohnali, ale v posledních dnech jsme se zpozdili s terénními pracemi u zeleně a cest kvůli deštivému počasí. Také ještě nebude vodní hrad v části určené pro děti. Buď ho doplníme v polovině léta, nebo až příští rok.

Nový letní areál je už dost daleko od hlavní budovy. Budou i na druhé straně služby kromě toho, že tam vyrostla vstupní hala s pokladnami a šatnami?

Je tam plné zázemí, tedy i bistro provozy, navíc i jedna novinka. Ve stávajícím areálu máme vodní bary, na nové atrakci líná řeka bude také bar, k němuž návštěvníci zajedou na raftu a odtud budou pokračovat po vodě dále s drinkem v ruce.

Jak se po rozšíření zvýší maximální možná návštěvnost?

Může to být více, ale my moc nepočítáme, že se čísla nějak zvýší. Areál unese určitou kapacitu lidí. Více se ho budeme snažit vytěžit i díky novým atrakcím.

Jinými slovy na tobogany nebudou takové fronty.

Přesně tak, návštěvníci by se měli více rozprostřít. Chceme také více využít i dny, kdy nebude moc teplo.

Uvažovali jste o rozdělení na sektory, že by si člověk koupil vstupenku třeba jen do nové části?

Bylo ve hře rozdělení, ale nakonec jsme se rozhodli, že bude jedno vstupné, aby mohli lidé v rámci něj využívat všechny služby.

V současnosti ani není jednoduché se k vám dostat kvůli stavbě nového mostu přes Nové Mlýny.

Myslíme si, že většina návštěvníků už ví, kde je Aqualand, případně mají navigaci. Na cestě z jihu jsme na objížďkách umístili i vlastní směrovky. Nedávno jsme se navíc dohodli na letním provozu autobusu z Brna i Mikulova. Bez ohledu na den budou jezdit v dvouhodinovém taktu, což si myslím, že bude luxusní spojení, které jsme dosud neměli.

Zůstalo ještě něco mimo provoz kvůli vládním nařízením?

Hlavní milník pro nás bylo minulé pondělí, kdy se zrušily limity na kapacitu a zrušilo se omezení různých vodních chrličů. Jediné, co jsme nespustili, jsou parní sauny. S jejich obnovou počítáme až někdy od září. Je to i kvůli ekonomice, protože saunový svět je v letních měsících využíván sporadicky. Kdo se rád saunuje a má rád oázu klidu, tak si ale na své přijde. Venkovní část saunového světa je v provozu.

Kolik vlastně stojí provoz areálu?

Jsou to stovky tisíc za den. Za měsíc platíme jen na energiích tři miliony.

Se současnou výstavbou ale investice nekončí. Na ni jste chtěli hned navázat druhou etapou, v níž plánujete doplnit areál o divokou řeku nebo šnorchlovací bazény. Stále to platí?

Původní plán bylo postavit do roka jednu etapu a do dvou druhou, teď to však vidím, že budeme schopni pokračovat až za dva roky.

Až smažete současnou ztrátu a vyděláte?

Přesně tak, až získáme peníze od návštěvníků. Pokud to ekonomika dovolí a zájem bude, tak budeme dál pokračovat.

Kdyby přišla druhá vlna epidemie koronaviru a vy museli zavřít, jak dlouho dokáže Aqualand přežít, aby nezkrachoval?

Záleželo by na státní podpoře. Už bychom ale nevyžili jen z toho, že by nám zadotovali mzdy, ty u nás totiž tvoří menší část výdajů, větší je za provoz.

V minulosti jste mluvili i o stavbě parkovacího domu na místě stávajícího parkoviště. Ten bude také za dva roky s druhou etapou?

S parkovacím domem počítáme dříve, pracujeme na projektu. Obě naše parkoviště jsou už na hraně, takže bychom pro něj už dnes měli využití.

Bude ta druhá etapa poslední fází výstavby Aqualandu?

Plánů je ještě celá řada, ve hře je doplnění současného areálu o další atrakce i jeho rozšíření, nejsou však v takové fázi rozpracovanosti. Výhledově bychom rádi rozšířili dětskou část, aby byla zastřešená a v celoročním provozu. Zabýváme se i rozšířením hotelových kapacit.