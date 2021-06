Nový vodní hrad za dvanáct milionů i tobogany. Aqualand Moravia otevírá

Zatím otevře zhruba jen polovina vodního parku, lidé se totiž nedostanou do zadní části, kde jsou v plném proudu poslední stavební práce na nových atrakcích pro letošní sezonu.



„Vodní hrad významně rozšiřuje možnosti vyžití pro děti, a to jak předškolního, tak školního věku. Nabízí čtyři nové tobogany, chrliče, vodní pistole, rotující vodní kolo a spoustu dalších zábavních prvků,“ vyjmenoval ředitel Aqualandu Petr Pavlacký.

Právě rodiny s dětmi tvoří polovinu statistiky příchozích, proto tu rozšířili nabídku pro malé návštěvníky. Vodní hrad se skluzavkami pracovníci dokončí do 26. června, kdy se i s dalšími tobogany v této části otevře všem zájemcům.

Zatím je tak vstupné pro dospělého možné zakoupit od 419 korun, což je asi polovina běžné ceny. Nicméně ta se oproti loňsku zvýšila, a to o 50 korun. Za celodenní koupání ve standardním provozu tak dospělý člověk zaplatí 949 korun. Čtyřčlennou rodina s dětmi staršími šesti let vyjde vstup do areálu na více než tři tisícovky. „V případě gastro provozů se ceny změnily jen kosmeticky,“ doplnil Pavlacký, který uznává, že návštěva areálu v sousedství autokempu Merkur není zrovna levnou záležitostí.

Doufá však, že letošní letní sezona dokáže Aqualandu vykrýt ztráty z období, kdy museli mít kvůli covidu zavřeno. Loni se jim i s vládní finanční podporou podařilo skončit v mírném plusu.

Vedle dokončování posledních úprav na vodním hradu tady už teď pracují i na dalších plánovaných investicích. Kromě nového parkovacího domu chystají moderní atrakce, především divokou řeku a šnorchlovací bazény. Tyto novinky by si návštěvníci areálu mohli poprvé užít za dva až tři roky.

Více kurtů a brzy i wellness zóna

Aqualand nicméně otevírá s více než týdenním zpožděním od okamžiku, kdy mohl po zrušení protiepidemických opatření přivítat první zájemce. Dříve přípravy nestihl.

Naopak jinde na jihu Moravy se to podařilo. Třeba Riviéra, tedy největší brněnské koupaliště, je v provozu už od 1. června. Pro letošek se tady rozšířil počet kurtů na beachvolejbal, nově jich je šest.

V brněnských Zábrdovicích, kde se koupaliště otevřelo také se začátkem června, je prozatím z technických důvodů mimo provoz tobogan, dětský bazén nebo ten s vlnobitím. Vstupné je proto poloviční.

Stavební práce jsou v plném proudu na Kraví hoře, kde chystají otevření na tuto sobotu. Ve venkovní části vzniká wellness zóna, kvůli čemuž se přesunuly šatny, převlékací kabinky nebo občerstvení. Otevřená už jsou také koupaliště v Blansku, Břeclavi, Vyškově nebo ve Znojmě. V Mikulově, kde od loňska opravovali tamní bazén, dokončili letos i úpravu jeho okolí a zázemí. V provozu je od 4. června.