Postiženým hrozí kvůli sporu s ministerstvem vyhazov, není na jejich platy

Ivan je poloslepý, přesto chystá příběhy pro projekt Paměťová stopa, který představuje osudy pamětníků totalitních režimů. Martin oslepl po čtyřicítce a neměl patnáct let žádnou práci, teď provází v brněnském Krytu 10-Z. Petr je po mrtvici, ale dělá grafiku pro všechny projekty Amerfa.

Aby udrželo zaměstnání pro osmdesát postižených, kteří pracují třeba v Krytu 10-Z, projektu Retro-use, ve Franz Kafka Špitále nebo na seriálu Paměťová stopa, shání teď Amerfo peníze přes portál Hithit.

„Bojujeme o holou existenci,“ říká Pavel Paleček, šéf společnosti, která je vůbec největším zaměstnavatelem lidí s handicapem v oblasti kultury v Česku.

Letos musela všechna svá pracoviště kvůli covidu na dlouhé měsíce zavřít, ale žádné finanční podpory od státu se jí nedostalo, protože se na ni žádný anticovidový program nevztahuje.

„Větším nepřítelem než pandemie, která nás silně zasáhla, je pro nás však postup ministerstva práce a sociálních věcí, které nám letos neposlalo peníze na provoz a výplaty zaměstnanců. Trestá nás kvůli naprosto bagatelní chybě, kterou jiným organizacím bez potíží prominulo,“ zlobí se Paleček.

Trest za dvoudenní zpoždění plateb

Do kritické situace se Amerfo dostalo poté, co loni externí účetní firma dodala kvůli nemoci podklady pro úřad práce s dvoudenním zpožděním, kvůli čemuž platby sociálního a zdravotního pojištění odešly pár dní po termínu. Tři týdny poté organizace zažádala ministerstvo o refundaci mezd, to už však argumentovalo tímto „vroubkem“ coby dluhem vůči veřejné správě a žádost zamítlo.

„A to kvůli chybě, která byla napravena dřív, než jsme o peníze vůbec zažádali, a nikomu kvůli ní nevznikla škoda,“ zdůrazňuje Paleček.



Podle ministryně Jany Maláčové (ČSSD) však resort nemohl postupovat jinak.

Zaměstnanci sepsali petici, sporem se zabývá také ombudsman a soud. Na tom, zda se rozhodnutí ministerstva podaří zvrátit, teď závisí osmdesát pracovních úvazků.



„Naši lidé teď nemají šanci získat pracovní uplatnění jinde. I mimo pandemii se zaměstnanost postižených pohybuje pouze kolem 17 procent,“ upozorňuje Paleček.

Kampaň na Hithitu má na mzdy zaměstnanců vydělat. Stanovený cíl získat 200 tisíc korun už dárci pomohli splnit, díky čemuž se udrží při životě Kryt 10-Z a zachrání se tak 40 pracovních míst. K tomu, aby společnost zachovala i provoz nemocničního retro hostelu Franz Kafka Špitál a jeho tří desítek zaměstnanců, by však potřebovala dvojnásobnou částku. A na další své projekty až čtyřnásobnou.

„Kampaní jsme ale chtěli ukázat i to, kdo jsme, co děláme a že jsme v tom dobří. Chtěli jsme, aby si lidé vážili práce lidí, kteří přivedli zpět k životu místa, která by jinak dávno zůstala zapomenutá,“ podotýká Paleček.