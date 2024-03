V opilosti na elektrokoloběžce srazil chodce, místo podmínky půjde do vězení

Případ se stal loni koncem dubna před 21. hodinou, kdy se Dominik Korček řítil na koloběžce po chodníku v ulici Milady Horákové. Opilý a ve vysoké rychlosti tehdy srazil sedmdesátiletého muže, který pak kvůli způsobeným zraněním včetně vnitrolebečního krvácení či pohmoždění mozku skončil v nemocnici. Dodnes se potýká s následky.

Městský soud v Brně obžalovanému opilému jezdci uložil dvouletou podmínku, během níž se měl muž zdržet jízdy na koloběžce. S takovým trestem se ale nesmířil státní zástupce, podal odvolání a uspěl. Krajský soud obžalovaného muže poslal na půl roku do vězení, rozsudek je pravomocný.

„Obžalovaný se choval naprosto bezohledně a chodci způsobil velmi těžké zranění. Tato kumulace porušení důležitých povinností ze strany obžalovaného jsou okolnosti, které naprosto vylučují podmíněný výkon trestu,“ prohlásila soudkyně Hana Kleinová, která několikrát zdůraznila, že muž jel na elektrické koloběžce velmi rychle, po chodníku, po tmě a navíc pod vlivem. Nadýchal 0,8 promile.

K tomu upozornila, že ani jako šofér auta se nechová příkladně. Během řízení telefonuje, překračuje povolenou rychlost a jízda na koloběžce po chodníku tak podle soudkyně jen dokazuje, že se jeho bezohlednost vůči ostatním účastníkům provozu stupňuje.

Soudkyni neobměkčila ani slova obžalovaného, který svou vinu přiznal a zároveň prohlásil, že ho celá událost mrzí. Z místa ostatně po srážce neujel. Podle svých slov si ovšem myslel, že muž má jen natržené obočí, tedy že se mu víceméně nic nestalo.

„Vzhledem k tomu, že sám uvedl, že držel hlavu poškozeného v náručí, tak v žádném případě se nemohl domnívat, že měl pouze natržené obočí. To je až cynismus,“ poznamenala.

Povzdechla si, že jízdy elektrokoloběžek po chodníku nejsou v Brně sice ničím zvláštním, přestože tam tyto stroje nemají co dělat. „I v pěší zóně je to velký problém, protože rychlost řidičů má být přiměřená, aby vůbec neohrozili chodce. Na chodníku prostě nemá koloběžka co dělat,“ dodala.