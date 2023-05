Rally jezdec Kopecký přesedne v Agrotecu ze závodního auta za volant traktoru

14:32

Starý viniční traktor, favorit, Škoda Popular a závodní formule ze 60. let minulého století. To vše mohou vidět nejen milovníci zemědělské techniky v sobotu na dni otevřených dveří Agrotec Group v areálu firmy v Hustopečích. Akce začíná v 9 ráno a potrvá do 13 hodin odpoledne.