Producent sypkých pokrmů umí i veganskou kaši s chutí grilovaného masa

Firma, která zaměstnává přibližně 230 lidí, dodává pro velkokapacitní kuchyně instantní směsi, ať už se jedná například o pohankovou kaši, nebo mix bylin na čaj.

Vše se připravuje ve výrobním závodě v Košíkově u Velké Bíteše na Vysočině hned u hranic s Jihomoravským krajem, odkud zboží míří kupříkladu do Fakultní nemocnice Brno, domova pro seniory v Modřicích nebo v Újezdu u Brna.



Výrobní prostor v malé obci nemá firma s více než třicetiletou tradicí nijak rozsáhlý, přesto jsou na třech linkách schopni za měsíc smíchat a zabalit zhruba 700 tun produktů.



Jeden velkokapacitní stroj, na němž se z tunového vaku například sype do menších, asi kilogramových balíků prášková smetana, dokáže za směnu vyprodukovat asi deset tun výrobků. Vodu tady člověk hledá marně, vše jsou sypké práškové směsi ze sušených surovin, klidně i mléka.

„Teď máme dokonce novinku, kdy jsme začali nabízet rýžovo-jáhlovou kaši, což je směs rozdrcené instantní směsi jáhel a rýže, ale má přitom v sobě veškeré prvky, není o nic ochuzená,“ uvedl marketingový manažer firmy Jiří Jízdný, jenž je již třetí generací v tomto rodinném podniku.

Firmu prodali a zase koupili

V roce 1990 jeho otec s dědečkem založili firmu, která začala zpracovávat syrovátku a postupně rostla. Počátkem minulé dekády společnost sice prodali, po pár letech si ji však znovu koupili zpět a dál ji rozvíjí. Předloni se její obrat pohyboval kolem 900 milionů korun.

To, že se zaměřují na instantní produkty, podle Jízdného neznamená, že vyrábí něco ošizeného či méně kvalitního. Obhajuje to i tím, že na přípravě pokrmů spolupracují s nutričními terapeuty jednotlivých zdravotnických či sociálních zařízení a snaží se jim jídlo připravovat takřka na míru.

„Například rýžovojáhlová kaše je schválně velmi jemná, protože je určená pro starší lidi,“ doplnil Jízdný.

Snad nejkurióznější požadavek, který ve firmě dostali, byl, aby připravili veganskou kaši, která bude chutnat po grilovaném hovězím. Úsměvný úkol vzali vážně a výrobek skutečně dodali. Vypomohli si přitom šťávami ze zeleniny.

„Sušené šťávy využíváme opravdu hodně, protože dodávají výslednému produktu barvu i chuť,“ sdělil Jiří Jízdný, jehož otec je taktéž majitelem populárních brněnských výčepů Na Stojáka.

To nejdůležitější se děje na samém počátku celého výrobního procesu. Do Košíkova přivezou kamiony velké vaky již nasušených surovin – mléka, syrovátek či smetany, jež s cukrem tvoří základ pro všechny další produkty, do nichž se opět přidávají sušené maliny, třešně či jakékoliv další suroviny, podle toho, co je zrovna potřeba vyrobit.

„Sušená směs si zachová 95 procent původní hodnoty,“ reaguje provozní ředitel společnosti Radomír Havlíček na to, že o instantních výrobcích se hovoří jako o méně kvalitních.

„My se na to díváme i z druhého pohledu, že nevozíme vodu, ale jen sypkou směs,“ doplnil s tím, že při výrobě nepoužívají konzervanty a množství často skloňovaných éček se snaží minimalizovat.

V továrně pomáhá gravitace

Aby sypká směs po zalití správným množstvím vody či po přidání do jídla výsledný pokrm nezkazila, musí vše na začátku vyladit vývojový tým společnosti. Ten ví přesně, kolik čeho kam přidat, a podle toho se řídí i pracovníci ve výrobě, kteří vše mají napsané v programu v počítači.

Například vědí, že když musí v dané směně vyrobit několik desítek tun kapučína, potřebují nejdříve tolik mléka a poté na váze přesně navážit požadované množství kávy. Speciálním vysavačem se vše dostane do nádoby v horní části haly, kde se už směs zamíchá, a díky gravitaci se postupně propadá do jednotlivých vaků. Pracovníci pak už jen skládají zboží do krabic a to může zamířit k zákazníkům.

Produkty od AG Foods odebírají míněná zařízení pro velkokapacitní stravování a také restaurace a hotely. Právě tam míří kupříkladu pytle se směsí na kapučíno, podobně jako k provozovatelům nápojových automatů, jež lidé běžně využívají v nádražních halách či kancelářských budovách. Kdo si dá kávu z automatu, velmi pravděpodobně ochutná ve vodě rozpuštěnou směs, která se míchala právě v Košíkově.

Z byznysu jen mezi firmami se ale poslední roky snaží proniknout i přímo do klasických obchodů a supermarketů. V roce 2013 koupili českobudějovický podnik na výrobu čajů Biogena, a tak se už se svým sortimentem alespoň tímto způsobem dostávají k běžnému zákazníkovi. Chtějí se rovněž více spojit s některými kavárnami.

Od loňska se také hodně zaměřují na prodej prostřednictvím e-shopu, kde nabízí i další své produkty, které se nedají běžně sehnat na pultech obchodů. „Začali jsme s ním v Česku a na Slovensku, příští rok bychom ho chtěli rozšířit také do Polska a Maďarska,“ řekl Jízdný.

Prodej přes internet byl dlouhodobým plánem. V době pandemie covidu se ukázalo, jak to byl předvídavý krok. E-shop alespoň částečně nahradil výpadky, které jim nastaly u zavřených škol. Čísla za minulý rok prozatím sice nemají, ale odhadují, že tržby jim klesly asi o čtvrtinu.

Kdyby pokles nenastal, měli v plánu, že příští, nebo ten následující rok rozšíří svůj výrobní závod v Košíkově. Zatím ale tuto investici museli o pár let pozdržet, než se situace zlepší. „Tento rok se chceme dotáhnout na čísla, jakých jsme dosahovali v roce 2019,“ dodal Havlíček.