Vlečení na prkně i let nad hladinou, obliba adrenalinu na vodě stoupá

„Obecně se dá říct, že zájem o vodní sporty stoupá, ale vše je závislé hlavně na počasí,“ hlásí Rostislav Peníška, ředitel zážitkového portálu Adrop.cz, který přidal do své nabídky jako první z vodních sportů wakeboarding. Jde o jízdu na prkně, které je tažené vlekem nebo lodí, a oblíbená je už delší čas.

Boom popularity nyní zažívá flyboarding neboli létání nad vodou na speciálním zařízení spojeném dlouhou hadicí s plavidlem. Už klasikou je pak paddleboarding, při němž se v kleče nebo vstoje pádluje na prkně.

Podle Dominika Matýska, lektora wakeboardingu z Wake Park Merkur u nádrží Nové Mlýny, není u tohoto typu sportů nutné stanovovat věkovou hranici. Nejdůležitější je, aby dotyčný uměl plavat a neměl strach z pádu do vody, a to hlavně v případě dětí.

„Pokud k nám přijde úplný začátečník, který nemá s boardovými sporty žádnou zkušenost, nabídneme mu nejprve vodní lyže. Na učení jsou o něco jednodušší,“ přibližuje Matýsek.

MF DNES přináší příklady lokalit z jižní Moravy, kde si zájemci mohou moderní letní sporty vyzkoušet.

1 Brněnská přehrada

Kromě tradičních parníků nabízí největší vodní plocha Brna svezení i na prknech. Na Sokolském koupališti je možné si vyzkoušet paddleboardy. „V naší půjčovně máme nafukovací, které jsou proti těm pevným vhodnější na rekreační užívání,“ sděluje Robin Lukášek.

Další stanoviště vodního adrenalinu se nachází v Rakovecké zátoce, kde jsou kromě paddleboardů k dispozici také vlek pro wakeboarding a vodní lyže. Ti nejodvážnější pak mohou otestovat i flyboarding, který je možné objednat přes zážitkové portály.

Paddleboarding (Sokolské koupaliště): 200 korun za hodinu, dítě do 15 let v doprovodu rodiče.

Vodní lyžování / wakeboarding (Rakovecká zátoka): cena podle teploty vody od 250 do 350 korun za hodinu, doporučena je rezervace.

Flyboarding (Adrop.cz): 1 699 korun za 10 minut letu + instruktáž.

2 Nové Mlýny

Ani soustava tří nádrží Nové Mlýny už neslouží jen ke koupání a rybaření. Poblíž kempu Merkur na břehu horní nádrže si zájemci mohou zasportovat na vodě ve Wake Parku Merkur. „Letos slavíme deset let a příští úterý pořádáme velkou narozeninovou párty. Tuto sezonu máme navíc novou velkou vodní překážku,“ láká manažerka parku Nicola Křížová.

K projížďce po hladině zde nabízí vodní lyže, wakeboard i jeho obdobu, na které se jezdí vkleče, tedy kneeboard. V areálu kempu funguje rovněž škola windsurfingu. Na dolní nádrži, u kempu Mars v Šakvicích, je zase možné si půjčit paddleboard. A stejně jako na Brněnské přehradě lze objednat specialitu v podobě zkoušky flyboardingu.

Vodní lyžování / wakeboarding / kneeboarding (Wake Park Merkur): 390 korun za hodinu, o víkendu v hlavní sezoně 430.

Paddleboarding (kemp Merkur): 150 korun za hodinu.

Windsurfing (kemp Merkur): pro začátečníky 250 korun za hodinu, pro pokročilé 300 korun za hodinu.

Flyboarding (Adrop.cz): 1 699 korun za 10 minut letu + instruktáž.

3 Rybník Olšovec

Adrenalinová zábava dorazila i na rybník Olšovec v Jedovnicích na Blanensku. Vedle místního kempu, který nese název rybníka, se nachází Wakeareál s vlekem pro vodní lyžování i wakeboarding a také půjčovna paddleboardů. Zdejší vlek přizpůsobuje jízdu schopnostem každého jedince.

„Do kempu jezdí návštěvníci z okolí Brna, ale i ze vzdálenějších koutů republiky. Nejčastěji jde o rodiny s dětmi,“ přibližuje Dalibor Urban z Kempu Olšovec.

Vodní lyžování / wakeboarding (Kemp Olšovec): bez vlastního vybavení 500 korun za půl hodiny, s vlastním vybavením 400 korun za půl hodiny (nutná rezervace).

Paddleboarding (Kemp Olšovec): 180 korun za hodinu.

4 Vranovská přehrada

Rozjet se na prkně pomocí větru nebo vlastních rukou mohou vodní nadšenci také na Vranovské přehradě, kde kemp na zdejší pláži nabízí windsurfing a paddleboarding.

V úterý 11. července se zde uskuteční zastávka Sazka Summer X Fest Tour. „Návštěvníci se mohou těšit nejen na závody paddleboardů, ale také třeba na vystoupení na koloběžkách a spoustu dalších aktivit,“ oznamuje marketér kempu Vranovská pláž Dominik Doseděl.

Windsurfing / paddleboarding (Vranovská pláž): první hodina za 200 korun, další za 150 korun, škola windsurfingu za 350 korun za hodinu.