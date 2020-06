Architekt Loos proslul estetikou bez ozdob, ukazuje výstava na Špilberku

Adolf Loos (1870 až 1933) Architekt a designér, jeden z otců moderní architektury upřednostňující funkci na úkor zdobnosti.

Zavedl termín raumplan, kdy vnitřní prostory domu nejsou rozděleny do pater, ale členěné do mezipater, schůdků či různých galerií.

Narodil se v Brně v dnešní Kounicově ulici, usadil se ve Vídni, kde patřil k výkvětu intelektuálské společnosti.

Loose v Brně připomíná deska na hotelu Continental, město mu chystá sochu.

Výstava na Špilberku potrvá do 31. prosince, základní vstupenka vyjde na 120 korun.