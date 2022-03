Před 80 lety odjížděli z Brna Židé za smrtí. Část umřela už na shromaždišti

Výběr: Předválečné židovské osobnosti Brna Arnold Skutetzky (1850–1936) Brněnský továrník a mecenáš, člen mnoha brněnských spolků, věnoval svou unikátní sbírku kreseb a obrazů Zemi moravskoslezské. Dnes je částí obrazárny Moravské galerie v Brně. Dominik Morgenstern (1875–1942) Zakladatel vůbec prvního kina v českých zemích, a to na Velkém, dnešním náměstí Svobody. Pod názvem The Empire Bio Co., později Central, jej otevřel 8. června 1907. Vydával také filmový magazín a vlastnil i filmovou půjčovnu. I se svým nástupcem, synem Janem, byl zavražděn v Sobiboru. Edmund Rosenberg (1874–1944) Dlouholetý místopředseda Brněnské měšťanské střelecké společnosti, jeden čas zdejší Král střelců. Díky nežidovské manželce zemřel v únoru 1944 v Brně, zeť zahynul v Osvětimi. Erich W. Korngold (1897–1957) Vynikající skladatel vážné hudby. Po roce 1934 skládal v USA hudbu k filmům, za kterou získal dva Oscary. Hugo Haas (1901–1968) Divadelní a filmový herec, do války u nás, po roce 1939 v zahraničí, kde se stal i producentem. Zemřel ve Vídni a je pohřben v Brně. Pavel Haas (1899–1944) Bratr Huga, vynikající skladatel vážné hudby, zahynul v Osvětimi. Anna Ticho (1984–1980) Vynikající malířka s bratrancem odešla do Palestiny, kde stále funguje jejich Ticho House, dnes pobočka Národního izraelského muzea. Ernst Wiesner (1890–1971) Architekt a autor mnoha ceněných staveb v Brně, například bloku mezi Mozartovou a Beethovenovou ulicí, brněnského krematoria či banky na náměstí Svobody. Podařilo se mu emigrovat do Anglie, kde vyučoval architekturu v Oxfordu. Otto Eisler (1896–1968) Architekt a autor ceněných brněnských domů na Údolní, Cejlu, Botanické a dodnes sloužící synagogy v ulici Skořepka. Přežil koncentráky a na sklonku života se podílel na vybudování brněnské zoo. Heinrich Blum (1894–1942) Architekt a autor ceněných vil v dnešní Masarykově čtvrti, nynější Přírodovědecké fakulty na Janáčkově náměstí a spořitelny v Jánské ulici. Zahynul v některém z vyhlazovacích táborů. Adolf Stránský (1855–1931) Politik, advokát, zakladatel prestižních Lidových novin. Richard Werner ( 1875–1945) Lékař a vědec, kariéru musel coby vynikající onkolog dnešního Masarykova onkologického ústavu v Brně za války opustit. Zemřel v terezínském ghettu. Georg Placzek (1905–1955) Vynikající nukleární fyzik, v USA se za války podílel na projektu atomové bomby. Zemřel v Curychu pravděpodobně sebevraždou v důsledku dlouhodobých depresí. Richard Feder (1875–1970) Učitel němčiny, za války z široké rodiny přežil koncentráky jako jediný. Od roku 1953 byl rabínem v Brně, napsal mnohá pojednání a také učebnici novohebrejštiny.