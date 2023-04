Zubr Taran si zvyká ve francouzské rezervaci, převezli ho tam z táborské zoo

8:56

Táborská zoo zapojená do programu, který má zachránit zubry ve volné přírodě, poslala tříletého samce Tarana do rezervace ve Francii. Ve středu odpoledne ho naložili na nákladní auto, které ho odvezlo přes tisíc kilometrů do rezervace Réserve des bisons d’Europe u obce Sainte-Eulalie ve Francii.