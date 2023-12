V Písku lákají zubaře na bezúročnou půjčku. Je to nevhodné, tvrdí starosta

Opoziční návrh se sešel s celou řadou kritiky od zástupců písecké radnice. Přes veškeré výhrady jej ale nakonec podpořily všechny zastupitelské strany.

„V našem zastupitelském klubu je zastoupených mnoho lékařů. Bavíme se tak s pacienty a víme, že je začíná velmi trápit dostupnost zubní péče. Několik zubařů již v Písku skončilo a svou praxi plánují brzy ukončit i další. Naše odhady jsou, že do dvou až tří let by zde mohlo zubaře postrádat až 1 000 obyvatel,“ popsal důvody předložení návrhu na bezúročnou půjčku opoziční zastupitel Michal Turek (HP).

Radnice teď na základě toho připraví dotační program, na který se z rozpočtu vyčlení šest milionů korun. Díky titulu pak město poskytne až trojici zubařů bezúročnou půjčku dva miliony korun na dobu sedmi let. Součástí přijatého usnesení bylo také vyčlenit dalších 700 tisíc na propagaci projektu.

Přestože opoziční návrh nakonec podpořily všechny zastupitelské strany, předcházela hlasování dlouhá a vášnivá debata. Vedení města při ní opozici vyčítalo především nesystémové řešení problému a špatně připravený návrh usnesení, které neřeší problém u jiných zdravotnických profesí.

„Nemyslím si, že tyto finanční či jiné pobídky pro zubaře jsou správná cesta. O zajištění dostatečné zdravotní péče se má starat stát spolu s krajem a pojišťovnami. Města by je v tom neměla nahrazovat. Takovéto přetahování o lékaře považuji za nevhodné,“ vyjádřil se starosta města Michal Čapek (ANO). Upozornil také, že počet zubařů v zemi neustále stoupá, problémem je ale jejich silná koncentrace v hlavním městě.

Josef Soumar (Piráti) upozornil, že problémem je i nevědomost občanů. Ti často očekávají pomoc města místo toho, aby se obrátili na svou pojišťovnu a o problému ji informovali. „V první řadě bychom měli vyvíjet tlak na zdravotní pojišťovny, které mají dostupnost péče na starost. Důležité je také informovat veřejnost, aby věděla, jak v případě výpadku služby postupovat,“ sdělil.

Toho, že navržené řešení není všespásné ani systémové, jsou si vědomi i jeho předkladatelé, přesto ho považují za nezbytné. „Problém by se opravdu měl řešit primárně odshora. Situace je ale tak naléhavá, že musíme zasáhnout. Bezúročná půjčka je signálem, že zde zubaře potřebujeme a jsme připraveni je podpořit,“ vysvětlil Turek.

Do debaty se zapojili také přihlížející občané. „Měli byste myslet na mladou generaci. Máme tu mnoho studentů gymnázia a střední zdravotnické školy, jsou místní a určitě se sem jednou rádi vrátí. Nabídněte jim například stipendium na studium vybraných oborů s podmínkou praxe v našem městě,“ navrhovala jedna z občanek.

Nabízejí stipendium

To je systém, pro který se rozhodli například v Táboře. „Analýzy nám ukázaly, že potřebujeme přilákat alespoň deset stomatologů. Rozhodli jsme se proto oslovit studenty od druhých ročníků, jimž nabízíme stipendium sto tisíc ročně, když si u nás po škole otevřou ordinaci a setrvají minimálně pět let,“ sdělil táborský místostarosta Martin Mareda (Piráti). V současné době podporuje město tři studentky, z nichž jedna by měla svou praxi ve městě otevřít již příští rok.

Stomatology i jiné lékaře na jih Čech láká také dotační program krajského úřadu. Těm, kteří se rozhodnou otevřít ordinaci v některém z vybraných jihočeských měst, nabízí hejtmanství podporu ve výši 1,5 milionu korun.

Program na jih Čech přilákal už několik zubařů, ti se usadili například v Soběslavi, Frymburku a Velešíně. Další od září slouží v Kaplici. A brzy přijde nová zubařka i do Milevska na Písecku, kde nahradí odcházející kolegyni. U té je nyní zaregistrovaných přibližně dva tisíce pacientů.

Příští rok by měla otevřít díky příspěvku na vybavení ordinace také zubařka v Jindřichově Hradci. Naopak před nedávnem ukončil praxi lékař ve Vimperku na Prachaticku a brzy tam skončí další, což působí místním obrovské problémy.

Marně shánějí náhradu také ve Strakonicích, Prachaticích či Volyni. Města jsou připravená nabídnout případnému zájemci ordinaci a byt a zapojit by se měl i kraj s motivačním programem.