Zavřeným zoo posílají peníze návštěvníci, některé už prodávají zvířata

Na příspěvek ze speciálních covid programů čekali měsíce. Nakonec dostali od státu takovou částku, která pokryje zhruba týdenní provoz. Zoo Dvorec u Borovan má ale stejně jako ostatní v republice zavřeno už několik měsíců.

„Na jaře jsme museli vyčíslit veškeré denní náklady na provoz včetně platů, energií, krmiva a tak dále, což dalo zhruba 15 tisíc korun. Myslím, že jsme celkově měli zavřeno téměř 200 dnů, takže to jsou snadná čísla,“ popisuje ředitel Viktor Ambrož.

Měsíční provoz tak zahradu vyjde na zhruba 450 tisíc, ale zisky ze vstupného chybí.

„Není to jednoduché a některá zvířata jsme už bohužel museli dát pryč. Šlo hlavně o ta domácí, jako jsou prasata plemene mangalica nebo osli a podobně. Něco jsme tím vydělali a zároveň trochu ušetřili. Exotická se snažíme zachovat, ale prodali jsme lemury hnědé. Je to ale složité, každý druhý den máme poradu, kde řešíme, jak sehnat peníze, aby zahrada přežila. Děláme pro to maximum,“ přiznává Ambrož.

Po jarní vlně z loňského roku podle něj pomohlo vydařené léto, díky němuž se ztráty zmírnily. Pak ale přišly další potíže spojené s koronavirem, které zoologické zahrady opět uzavřely.

„Měli jsme v plánu spoustu nočních prohlídek. Lidé o ně měli ohromný zájem, ale bohužel z toho sešlo. To samé platí pro přednášky ve školách. Příjmy tak nejsou už dlouho žádné,“ mrzí ředitele.

Ambrož se svým týmem žádal i o pomoc ze speciálních dotačních programů. Peníze ale dorazily až v lednu a částka pokryla jen minimum nákladů.

„Na rozdíl od státu nám ale pomohli návštěvníci. Patří jim ohromné poděkování. V době pandemie se totiž ve velkém pustili do adopce a sponzoringu jednotlivých zvířat. Jejich příspěvky nám ohromně pomáhají a jsme za to velmi vděční. Sponzory teď mají zvířata, u kterých by to před covidem nebylo běžné, jako jsou mangusta žíhaná či tana severní,“ těší Ambrože.

Pomoc lidí hodně pomáhá

Pomoci ze strany návštěvníků se dočkala i Zoo Tábor.



„Spousta lidí, hlavně těch starších, nám poslala nějaký finanční příspěvek. Díky tomu, že jich je hodně, je to pro nás opravdu velká finanční pomoc, které si vážíme. Snažíme se jim dát něco na oplátku, třeba vstupenku na dobu, až bude otevřeno. Moc jim za to děkujeme, je to až dojemné, když slyšíme jejich reakce,“ těší ředitele Evžena Korce.

Táborská zahrada podle něj loni kvůli uzavření a zrušeným zážitkovým akcím přišla o zhruba 1,5 milionu korun, letos to jsou zatím stovky tisíc. S každým dalším týdnem pak ztráty narůstají. Kdy se areály návštěvníkům otevřou, teď není zřejmé.

„Aby bylo jasno, já naprosto podporuji ta nařízení v boji s koronavirem. Domnívám se, že měla přijít dřív a klidně by mohla být přísnější. V našem případě bych pochopil uzavření vnitřních prostor, ale zavřít venkovní areál považuji za nesmysl. My máme rozlohu deset hektarů. Když sem lidé přijdou, je to jako procházka v parku. Kdyby měli lidé respirátory, bylo by riziko přenosu minimální. Je to nedomyšlené,“ uvažuje Evžen Korec.

Finanční ztráty se v Táboře odrazily na investicích. Zrušila se oprava výběhu surikat a na dlouhou dobu se posunula také výstavba plánovaného ptačího domu. Podle ředitele se seškrtaly veškeré výdaje, u kterých to bylo možné. Zrušily se i poměry brigádníkům a zůstali pouze kmenoví zaměstnanci. Platy se nesnižovaly.

Několik měsíců už nebyli návštěvníci ani v Jihočeské zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou. Ztráty v zimních měsících nejsou tak bolestivé jako v létě, ale stejně přišel rozpočet za leden a únor o 1,5 milionu korun. Částečně se kvůli pandemii snížil i příspěvek od Jihočeského kraje, který je zřizovatelem.

„Já jsem ale optimista a věřím, že brzo zase otevřeme. Lidé budou mít větší chuť přijet a hlavně v letních měsících ztráty určitě snížíme. Tyto částky nás zatím výrazně neohrožují a věřím, že to zvládneme, i když se samozřejmě snažíme šetřit, jak je to jen možné. My se i přes uzavření musíme co nejlépe postarat o zvířata i celý areál a samozřejmě platit mzdy zaměstnancům. To se daří,“ uvádí ředitel Vladimír Pokorný.

Zahrada, která loni skončila z pohledu hospodářského výsledku v plusu, se zatím rozhodla například odložit investici v hodnotě desítek milionů korun do nočního pavilonu. Důvodem jsou kromě covidu-19 i rostoucí ceny stavebních prací a materiálu. I kvůli pandemii tak na Hluboké v letošním roce nechystají žádné významné novinky.