Sucho zhoršuje kvalitu úrody, popisují jihočeští zemědělci, chybí také odbyt

Jen co v polovině jara skončilo chladné a deštivé počasí, brzy ho vystřídal druhý extrém. Vysoké teploty a výrazné sucho sice do letošní sklizně nijak výrazněji nezasahují, trpí jimi ale zemědělská produkce.

I když první statistiky na jihočeských polích zatím naznačují spíše průměrné výnosy, s kvalitou je to výrazně horší. Řada podniků už nyní ví, že letošní produkce pšenice bude výrazně slabší. Kvůli suchu navíc trpí i kukuřice.

„Prozatím se podařilo posíct téměř veškerý ozimý ječmen z více než šestnácti a půl tisíce hektarů polí. Jeho výnosy se ale velmi odlišují i na jedné lokalitě. Průměrně činí šest tun na hektar. Jsou však i podniky, kde je výtěžnost méně než pět tun, a naopak pole, kde sklidili i kolem osmi tun,“ vysvětluje ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Podle ní se nyní začíná i se sklizní řepky a pšenice.

Právě s ozimým ječmenem měli problémy například v Zemědělském družstvu Třebonín, které hospodaří v okolí Dolního a Horního Třebonína na Českokrumlovsku.

„Může za to právě sucho, kvůli kterému ječmen neměl správnou objemovou hmotnost. Rané pšenice jsou sice v tomto ohledu o trochu lepší, ale také je to podprůměrné. Hlavně s kvalitou je to horší,“ podotýká předseda družstva Jan Rytíř.

Výsledky ovlivnil zejména rychlý přechod z chladného jara do horkého léta bez dostatečných srážek. „Nebyl problém ani tak všechno včas zasít, ale s prudkou změnou počasí nám postupně začaly zasychat plodiny. Kvůli tomu jsme je nestíhali ani včas ošetřit, později už na ně nemělo smysl ochranné postřiky ani aplikovat,“ pokračuje Rytíř.

Boj o každé stéblo trávy

Slabší sezonu očekávají také v Borovanech na Budějovicku, kde už mají posečené ječmeny, ale do sklízení dalších plodin se zatím nepustili.

„Čekáme, až dozraje řepka a pšenice, to hlavní tedy ještě nezačalo. Zatím to vypadá, že budeme mít nižší výnosy, nicméně s kvalitou to u nás vypadá poměrně dobře. Například plísně se nám zatím nikde neobjevily,“ oponuje místopředseda Zemědělského a obchodního družstva Borovany Jindřich Kořínek.

Na druhou stranu očekává stejně jako hospodáři z dalších míst v kraji, že letos bude o poznání horší situace s pícninami. „Pokud bude nadále takové sucho, bude to katastrofa. Nerostou trávy ani jetele a čekáme každý den na déšť. Máme sice ještě nějaké zásoby pícnin, ale ty by nám za současného stavu přes zimu došly. Obáváme se, že na podzim budeme bojovat o každé stéblo trávy,“ popisuje Kořínek.

Podle ředitelky jihočeské komory Šťastné se letos také v porovnání s loňským rokem znatelně proměnily výměry ploch u některých plodin. Například u všech základních obilovin klesly o čtyři procenta.

„U řepky ale máme nárůst okolo deseti procent, o procento více pak u žita. Největší propad evidujeme u jarní pšenice, kde plochy klesly až o pětinu, u jarního ječmene je pokles o jedenáct procent,“ jmenuje.

V Záhoří prodávají postupně

Většinu zemědělců už druhým rokem trápí odbyt vlastní produkce, který jim znesnadňuje hlavně pokračující válka na Ukrajině. Kvůli ztrátě odbytiště tak míří ukrajinská produkce i na evropský trh, což tlačí ceny komodit dolů.

„Pokud sem dál bude proudit obilí z Ukrajiny, bude to pohroma. Pokud zemědělci neprodají komodity za přijatelné ceny, může je to zlikvidovat. Sklizeň bude i na Ukrajině, takže můžeme očekávat další příliv obilí,“ upozorňuje Kořínek.

O trochu více optimismu mají v Zemědělském družstvu Záhoří na Písecku, kde se daří prodávat produkci postupně.

„Už teď máme letošní produkci z poloviny prodanou. Navíc v posledních dnech začaly ceny komodit kvůli celoevropskému suchu prudce růst. Tuna řepky podražila na burze o třicet eur, tuna pšenice pak asi o dvacet. To je přes sedm set či skoro pět set korun, což je znát,“ potvrzuje předseda družstva Petr Vysokomýtský.

Zemědělci se dál bojí i požárů suchých lánů či strnišť. Těch i kvůli nedostatku srážek přibývá. Meteorologové dál varují před jejich vznikem, a to zejména na východě a severozápadě kraje.

„Hodně se jich bojíme, ale zatím se nám vyhýbají. Velmi opatrní jsme při sklizni slámy a každý den naši pracovníci kontrolují stroje. Stačí jedna jiskra a je malér. Bohužel máme hodně kamenitých polí s křemeny, takže u nás je to riziko vysoké,“ ví Rytíř.