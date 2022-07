Makedonská zmrzlina nebo příchuť sena, na jihu Čech letí netradiční dobroty

Pastelové barvy, květiny, obří lízátka, sladké cukrovinky a králíci všude, kam se člověk podívá. Když vejdete do místnosti, připadáte si, jako byste právě přišli na čajový dýchánek s Alenkou do říše divů. Ve skutečnosti jste v prodejně s makronkami Mad Rabbit, která je na Latránu v Českém Krumlově.

„Naše vedoucí jezdila často do Francie a oblíbila si tam makronky. Začala je tedy sama péct a zjistila, že je mají rádi i ostatní. Otevřela si tedy prodejnu v Praze a pak i v Krumlově,“ vysvětluje prodavačka Marie Šmejkalová. Jak je patrné na první pohled, interiér je inspirovaný známou pohádkou. Nechybí tam stylizovaný portrét Alenky ani šíleného králíka.

„Nejoblíbenější příchutí je u nás slaný karamel. Lidem se ale také na pohled hodně líbí žíhané makronky. Nabízíme spoustu druhů. Z těch barevnějších je to například borůvka, višeň, čokoláda i pistácie,“ jmenuje Šmejkalová. Jsou bezlepkové, připravené z mandlové mouky, bílků a mascarpone. Pro sladký dezert si mohou lidé zajít každý den od 10 do 19 hodin.

Netradičních gastronomických podniků je však v Krumlově více. Za návštěvu stojí například i nedaleký Candy shop, kde nad cukrovinkami přechází zrak. Na výběr je vše od sladkých a kyselých pendreků, lízátek, bonbonů až po oříšky v čokoládě. Přímo na náměstí lze také ochutnat pravou makedonskou zmrzlinu v krámku Eiscream a trdelník.

Na zmrzlinu a rozhodně netradiční chutě se vyplatí vyrazit do Budějovic. Je libo bílá čokoláda s levandulí, avokádo s grepem nebo příchuť chilli, či dokonce sena? Tak ty dostanete v centru v Hradební ulici, kde je prostor Zmrz.li a uvnitř usměvavá Kateřina Davidová, která zmrzlinu připravuje s manželem. Jak sama říká, nejde jen o netradiční příchuť, ale také o vysokoprocentní smetanu, která tvoří základ.

„Říká se, že tuk váže chuť. A je to pravda. Protože zmrzlinu vaříme, můžeme si dovolit téměř cokoliv. Experimentujeme hlavně s lokálními surovinami. Na přání jsme nedávno dělali i mrkvovou,“ vysvětluje Davidová. Recepty čerpá z amerických kuchařek. Na některé ledové pochoutky je ale lepší vyrazit pěšky.

„Hodně zmrzlin máme i s alkoholem. Najdete u nás ale i příchuť chilli či pepře. Nejzvláštnější a zároveň výborná je s příchutí sena. Hodně oblíbená je i bílá čokoláda s levandulí či bourbon,“ láká Davidová. Otevřeno mají od pondělí do pátku od 11 do 18 hodin. Od července nejspíše zavedou i soboty.

Indiánky máčí v ruby čokoládě

Zajímavé bistro funguje v Budějovicích v ulici Karla IV. V podniku pod názvem Soupculture si lze koupit polévky různých druhů v jedlém kelímku. „Naše jídla jsou bezodpadová. To znamená, že naše polévky podáváme v chlebovém kelímku. Nepoužíváme žádné plasty. Zůstane vám po jídle jen ubrousek,“ cení si majitelka obchodu Lidiye Hrechanyuk.

Druhá a stejně důležitá věc, kterou si klade za cíl, je naučit zákazníky více jíst zeleninu. Formou polévky může být zelenina nejen zdravá, ale také chutná. Všechny suroviny jsou čerstvé a lokální. Žádná polévka není zahuštěná moukou a neobsahuje žádná umělá dochucovadla, jen bylinky. „Kelímky pečeme každý den sami z pšeničné mouky, vody, oleje a kurkumy či bylinek,“ dodává.

Hmotností se kelímek vyrovná přibližně třem rohlíkům. Jde tedy o plnohodnotný oběd. Nejoblíbenější je sýrová a čočková, které jsou k dostání stále. To aby byla v nabídce veganská i vegetariánská. Celkem tu už nashromáždili 89 receptů. Vybírat můžete od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin. V sobotu od 9 do 14.

V Budějovicích je ale celá řada dalších zajímavých gastro míst, například Vypečený okno v Hroznové, a další podobné obchůdky a místa v nedalekých ulicích Plachého či U Černé věže.

Ale teď přesun do Jindřichova Hradce, kde na Balbínově náměstí září růžová zahrádka plná slunečníků, květin a keřů. Posedět tam můžete každý den, při poslechu jazzové hudby.

„Snažíme se nabízet netradiční i klasické české dezerty od větrníků, indiánků až po laskonky. Jen s trochu jiným nápadem. Indiánky jsou například máčené v ruby čokoládě, laskonky zase v citronové polevě,“ objasňuje majitelka cukrářství Lavendy Vendy Vytisková.

„Vůbec nejsem cukrářka. Na mateřské jsem začala péct a začalo mě to bavit. Až jsem si otevřela cukrářství. Nejprve sama, ale dnes už pečeme dvě. Každé ráno jsou cukrovinky čerstvé. Nabízíme také kávu, vína a piva z klášterního pivovaru. V létě tak u nás můžete posedět klidně až do večera,“ zve Vytisková. Dodává, že pro letní večer je ideální kombinací její indiánek se sklenkou prosecca a jahodou.

Kdo nechce sladké, může vyrazit do uliček Tábora. A to jak na koktejl, tak třeba i na dobrou praženou kávu. V Klokotské ulici ji připraví Zdeněk Plášil, v podniku Obývák. Jde o budovu ze 16. století. V kronice z 18. století je už popsaná jako šenk a pivnice. Provozovatel tedy měl kde navázat.

„Název vznikl díky interiéru. Shodou okolností jsme zjistili, že prostor, kde máme bar, byl využívaný jako obývací pokoj,“ vysvětluje Plášil. V budově se dochovaly původní klenby, ale také secesní malovaný strop. Návštěvník se tedy cítí, jako by zavítal do úplně jiného století.

V Táboře je také vyhlášená zmrzlina, na kterou se sjíždějí lidé z celé republiky. Je v Moccacafé, které zájemci naleznou v Pražské ulici. A za jídlem se vyplatí vyrazit i do menších obcí. Třeba do šumavských Stach na Prachaticku. Tamní Divoký Bistro tento týden získalo Křišťálový špendlík – cenu uživatelů Map Google. Bistro je uživateli nejlépe hodnocené v celém kraji.