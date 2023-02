Zloději chtěli zlikvidovat kameru, aby mohli krást. Jednoho z nich natočila

Dva zloději si vytipovali bytový dům ve Větřní. „V průběhu necelých dvou týdnů od konce ledna do začátku února se jim podařilo násilím vniknout nejméně do čtyř bytů a ty následně vykrást. V nejméně třech případech se poté pachatelé o vniknutí do bytu neúspěšně pokusili,“ popsal českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Do bytů se lapkové dostávali pomocí páčení a vyrážení dveří. Uvnitř se zajímali především o věci větší hodnoty, například o elektroniku. Svým jednáním způsobili škodu za nejméně 83 tisíc korun.

„Ještě předtím, než se pustili do vykrádání bytů, jeden z pachatelů odcizil bezpečnostní kameru, která monitorovala společné prostory domu. Kamera i tak splnila svůj účel, neboť při její krádeži pachatele zachytila,“ doplnil Šupík.

I díky tomu se policistům a kriminalistům podařilo oba zloděje dopadnout, Kriminalisté už zahájili trestní stíhání pro spáchání přečinů krádež vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Jeden z pachatelů se obdobné trestné činnosti dopustil již v minulosti. Čtyřiatřicetiletý muž a jeho jednadvacetiletý komplic mohou v případě prokázání viny od soudu odejít až s tříletým trestem odnětí svobody.