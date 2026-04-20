Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

  9:32,  aktualizováno  9:32
Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc korun a hrozí mu až tři roky vězení.
Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém břehu Vltavy. | foto: Policie ČR

Případ se stal v době od neděle 12. dubna 10:00 do pondělí 13. dubna 7:00. Z dosavadního prověřování vyplývá, že neznámý pachatel vnikl do volně přístupného areálu na levém břehu Vltavy a ze skladu odcizil zahradní traktůrek v hodnotě 100 tisíc korun.

S tím ale daleko nedojel, nechal ho odstavený asi 400 metrů od místa krádeže na okraji pozemku areálu. Tato krádež nedopadla, přesto pachatel z areálu odcizil další věci – hydraulický nakladač a rozbrušovačku.

„Kromě toho policisté zjistili, že v chlévě usmrtil a následně odcizil tři prasata, která odvezl na kolečkách nalezených v areálu. Následně s celým lupem odjel neznámo kam,“ vyjmenovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Celková škoda, kterou majiteli společnosti způsobil, přesáhla 800 tisíc korun. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí až tři roky vězení.

Zloději kradli farmářům prasata i naftu

„Policisté žádají případné svědky, kteří v inkriminované době v okolí místa činu mohli vidět cokoliv podezřelého nebo tudy projížděli a měli zapnuté kamery ve svých vozidlech, aby volali na telefonní číslo 974 226 770 nebo přímo na linku 158,“ upřesnila mluvčí.

