Co dál s centrem Budějovic? Část obyvatel opět volá po zklidnění dopravy

Změny vedoucí k omezení provozu už přes čtvrt roku zase neplatí. Poté, co opatření zrušil krajský soud.

Mimo jiné konstatoval, že opatření je nepřezkoumatelné, a to pro nesrozumitelnost. Pro některé to byla dobrá zpráva, jiné to hodně mrzelo. Připravit a prosadit úpravy v centru totiž trvalo několik let.

Na poslední jednání zastupitelů před letními prázdninami proto dorazili také zástupci obyvatel, kteří si přejí, aby se vedení města znovu intenzivně začalo zabývat dopravou v historickém jádru Budějovic.

Podle Zdeňka Brdka žijícího poblíž Polikliniky Sever tranzitní provoz aut a velké parkoviště popírají samotnou identitu centra. „S podobným problémem se potýkala spousta dalších měst v Evropě. Minulé vedení Budějovic nakonec prosadilo kompromis změn s tím, že to bude začátek proměny centra. O to větší bylo naše překvapení, když nové vedení nijak nebojovalo proti rozhodnutí soudu a vše vrátilo do původního stavu,“ uvedl Brdek.

Potvrdil, že petici už odnesli na podatelnu a měla přes 500 podpisů. „Můj osobní postřeh je, že jich mohlo být i více. Ale někteří cítili určitou lhostejnost od politiků věnovat se dál tomuto tématu,“ dodal Brdek. Sám však doufá, že tomu tak nebude.

Na něj navázal Michal Med, který je členem petičního výboru. Problém podle něj je i v tom, že mnozí řidiči nerespektují ani aktuální předpisy. „Je to dobře vidět, jak někteří parkují třeba v Krajinské ulici,“ zmínil. Opatření podle něj měla smysl a tranzit přes náměstí Přemysla Otakara II. se výrazně snížil.

Nechtějí věc řešit, tvrdí opozice

S názory petičního výboru ale současné vedení radnice zcela nesouhlasí. Podle náměstka primátorky pro dopravu Lubomíra Bureše (ODS) nepodporovala zklidnění dopravy většina obyvatel, a je proto nutné hledat nové řešení, které bude vyhovovat všem.

„Nechceme, aby centrum fungovalo jako zkratka, ale průjezd nemůžeme zcela zakázat. Pokud má centrum fungovat, musí tam být obchody a ty potřebují zásobování. Také tam žije spousta lidí a ti nechtějí parkovat moc daleko od svého bytu. Rezidentní parkování je proto také nutností. Lidem se ve městě musí dobře žít i podnikat,“ sdělil Bureš.

S jeho názorem se v tomto shodují i někteří z budějovických podnikatelů. „Lidé si k nám chodí pro kafe s sebou a většina z nich na náměstí přijede autem. Když byl vjezd do centra omezený, značně se nám to promítlo do tržeb,“ říká provozovatel Espresso baru Petr Leština s tím, že pěší návštěvníci mu ztracené klienty nenahradí. „Takoví lidé si chtějí posedět a vyhledávají podniky se zahrádkami, tu my ale nemáme,“ doplnil.

Bureš argumentoval, že zklidnění nemůže zahrnovat pouze omezení dopravy. Jedná se podle něj o širší problém, který musí obsahovat celkovou kultivaci lokality včetně vybudování pěších zón v podobě, aby je lidé chtěli navštěvovat. „Na nová opatření nespěcháme. Musíme to promyslet, aby nám je soud opět nezrušil. Vize centra představím kolegům po prázdninách. Když se na nich shodneme, začne se tím zabývat metropolitní komise,“ popsal.

Proti takovému postupu ale vystupuje část současné opozice. Podle ní nové vedení radnice ve skutečnosti nechce problém dopravy na náměstí řešit a hraje pouze o čas.

„I kdyby nechtěli použít minulý model, tak na radnici mají k dispozici další tři. Na všech návrzích pracovali architekti i odborníci na dopravu, jsou to podrobné materiály a pochybuji, že by někdo dokázal vymyslet další model,“ myslí si opoziční zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice). Ten vyzval současnou koalici k předložení nových opatření do září.