Žhář znovu řádil na sídlišti v Budějovicích, auta zapaluje už přes rok

Na konci června a pak o červencových svátcích hořela vozidla v Neplachově ulici. To je přesně lokalita, kde se požáry opakují. Upozornil na ně web Budějcká drbna. Předtím to bylo v nedaleké Kubatově či Čéčově ulici.

Navíc v noci na 5. července hořelo další vozidlo v ulici Roberta Bosche v budějovických Kněžských Dvorech. Není tak úplně zřejmé, zda má tento případ něco společného, nebo je to shoda okolností. Protože v ostatních případech to je vždy Pražské sídliště a lokalita zhruba kilometr na kilometr.

„Případy se intenzivně zabýváme,“ reagoval stručně jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Problémem je, že právě v místě, kde se události opakují, nejsou kamery. Žhář si navíc vybírá dobu, kdy většina lidí spí a i z restaurací už jsou skoro všichni doma. Naposledy v Neplachově hořela Toyota Corolla ve 4.30 hodin ve středu 5. července. Styl provedení tak byl i tentokrát stejný.

V září kolem čtvrté ráno a někdo na Pražském sídlišti v Budějovicích zapaluje auto. Uplynul měsíc a o pár desítek metrů dál hoří jiné vozidlo. Pak je chvíli klid – až do začátku dubna. Scénář, čas i místo jsou totožné. Výsledkem jsou auta zničená tak, že jsou na odpis.

Obyvatelé, s nimiž MF DNES už dříve mluvila a kteří v této čtvrti žijí, jsou přesvědčeni, že tohle není žádná náhoda. Na sídlišti podle nich řádí žhář, a to už více než rok. Ani loňský zářijový případ totiž nebyl první. Něco podobného se stalo už v červnu – a podle všeho i dříve.

„Tohle už nemůže být náhoda. Vždyť je to pokaždé to samé. Snad už pachatele chytí,“ reagoval na jaře Pavel Kučera, jeden z místních obyvatel. On i další mají obavy, že příště to může být jejich vůz. Někteří také zmínili, že by město možná do lokality mělo nainstalovat kamerový systém.

Způsobené škody jsou už stovky tisíc korun. V dubnu v Kubatově ulici požár zasáhl hned tři zaparkovaná vozidla. „Začal hořet Volkswagen Sharan, Toyota Proace a Volkswagen Tiguan. Způsobená škoda je více než 285 tisíc korun,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Policisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.