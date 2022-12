Sněhová kalamita. Počasí zastavilo dopravu ve středních a jižních Čechách

Na kolejích leží podle Českých drah velké množství mokrého sněhu, v trakčním vedení jsou spadané větve. Správa železnic zjišťuje rozsah poškození.

„Provoz je přerušen. Náhradní autobusovou dopravu nelze zajistit z důvodu sněhové kalamity na silnicích,“ uvedly České dráhy.

ČD - Info @cdmimoradnosti ‼️ Po silném sněžení došlo k zastavení provozu na 5 tratích v Jihočeském kraji:

trať Praha - České Budějovice, úsek Ševětín - Č. Budějovice

trať České Budějovice - Linz, úsek Rybník - H. Dvořiště

trať Plzeň - České Budějovice, v úseku Hluboká nad Vltavou - Zliv oblíbit odpovědět

Vlak z Tábora do Českých Budějovic byl odřeknut, cestující musí použít následné spoje. Zrušen byl bez náhrady také spoj z Českých Budějovic do Prahy i do Tábora. Následující vlaky nabírají až stominutové zpoždění. Obnovení provozu se očekává po sedmé hodině ranní, vyplývá z webu dopravce.

Problémy mají i autobusy ve Středočeském kraji. Nevyjela řada spojů na Voticku a Vlašimsku. Na některých vozovkách mohou stát také uvízlé kamiony, řekl Karel Huisl z dispečinku správy a údržby jihočeského kraje. Dodal, že od nočních hodin silnice udržují pluhy a sypači.

„Večer začalo pršet a v noci se déšť změnil na sníh. Snažíme se silnice hodně solit, ale nějakou dobu trvá, než to začne působit a vrstva sněhu se rozjezdí,“ uvedl Huisl. Uvízlé nákladní vozy stojí například u Lišova a u Strážkovic na Českobudějovicku. „Bohužel se tradičně stává, že některé kamiony mají stále letní pneumatiky. A v takových podmínkách pak někde zůstanou stát,“ řekl.

Meteorologové varovali před vydatným sněžením v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Pardubickém kraji. Napadnout může až 10 centimetrů mokrého těžkého sněhu. Výstraha je v platnosti od úterní půlnoci do 14:00.

Řidiči by podle Českého hydrometeorologického ústavu měli mít zimní výbavu, nutné jsou pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku a při cestách do hor i sněhové řetězy.