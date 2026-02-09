Snímky pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025. „Zachycují zamrzlou hladinu Lipna s nápadným zeleným zbarvením ledu, které je patrné zejména ve střední části nádrže. Zatímco v severozápadní části Lipna lze pozorovat led v běžných bělavých tónech bez přítomnosti sinic, ve střední části je jasně viditelná zamrzlá sinicová voda,“ upřesnila mluvčí biologického centra Daniela Procházková.
V jihovýchodní části nádrže zůstala voda nezamrzlá a i tam satelit zaznamenal vodní květ táhnoucí se podél úzkého profilu nádrže.
Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu
Zelený zbarvení ledu způsobilo nahromadění běžných sinic Woronichinia naegeliana ve vodním sloupci, které „uvěznil“ led při zamrzání hladiny. Tento jev je podle vědců v zimním období poměrně vzácný a jeho rozsah na Lipně je výjimečný i v evropském měřítku.
„Zelený led na Lipně zapadá do dlouhodobých změn, které zde pozorujeme v souvislosti s eutrofizací, tedy nadbytkem živin ve vodě, i probíhající změnou klimatu. Naznačuje, že podobných překvapení můžeme být v budoucnu svědky stále častěji,“ říká hydrobiolog Petr Znachor z Biologického centra AV ČR.
Fenomén dokazuje, že lipenská nádrž je dlouhodobě zatížená nadbytkem živin ve vodě, zároveň je dle vědců ovlivňovaná oteplováním klimatu a změny v jejím ekosystému pokračují i mimo tradiční letní sezonu.
„Data evropského programu Copernicus hrají důležitou roli při sledování rozsahu a přetrvávání vodních květů řas a sinic na vodních plochách. Umožňují dlouhodobé monitorování kvality vody a poskytují klíčové informace pro správce vodních nádrží i orgány ochrany veřejného zdraví,“ doplnila Procházková.