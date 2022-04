Válka na Ukrajině a stále dražší energie zvedají ceny. A nejen u farmářů

Zemědělci zároveň varují před tím, že za současného stavu nemusí být samozřejmostí ani potravinová soběstačnost.

„Nemůžeme být úplně v klidu, pokud pan ministr řekne, že je všeho dostatek. Stát by měl zjišťovat skutečný stav komodit a potravin v zemi a případně přijímat potřebná opatření. Podle loňských statistik navíc český dovoz převýšil vývoz o 44 miliard korun,“ popisuje situaci šéfka jihočeské agrární komory Hana Šťastná a připomíná, že na evropském trhu bude chybět i ukrajinská zemědělská produkce, která čítá až 35 milionů tun plodin.

Hovězí podražilo oproti únoru téměř o třetinu. Nyní řešíme ceny vepřového a drůbežího, které stojí také až o 30 procent více. Vladimír Dědouch jednatel řeznictví

„Vypadlo spoustu dodávek obilovin, chybí také drůbeží maso z dovozu, na což reagují i ostatní státy a omezují tak svůj export. Kvůli tomu schází například polské maso. Nedostatek je také vepřového, u něhož je Česko soběstačné přibližně ze 40 procent,“ doplňuje marketingový ředitel Zemědělských služeb Dynín Jan Ženčuch s tím, že omezení dovozu i snižování stavu prasat můžou způsobit výrazné zdražování.

K tomu museli sáhnout například v českobudějovickém Řeznictví Dědouch, které kromě krajského města prodává maso také v Trhových Svinech.

„Hovězí podražilo oproti únoru téměř o třetinu. Nyní řešíme ceny vepřového a drůbežího, které stojí také až o 30 procent více. Rostou nám také vstupy včetně energií a dopravy, což se také musí někde promítnout,“ připouští jednatel řeznictví Vladimír Dědouch.

V tuto chvíli tam museli zdražit o 30 procent, ale ceníky se mění prakticky každý týden a prognózy dalšího vývoje jsou velmi nejisté.

„Zaznamenali jsme bohužel propad prodejnosti. Za první čtvrtletí je to 10 až 15 procent. Zákazníci mají pochopitelně vyšší náklady i v jiných oblastech, dalo se to očekávat. Už zkrátka nemají peníze na to, aby mohli kupovat tolik masa jako dříve,“ doplňuje Dědouch.

Na trhu chybí hnojiva

Na velkou zranitelnost menších producentů upozorňuje také obchodní poradce mlékárny Mláka Roman Havel, podle něhož musejí na cenové změny reagovat rychleji než větší producenti.

„Růst cen vstupů je tak rychlý, že musí nutně vyústit zdražováním. My si ale nemůžeme dovolit držet ceny dlouhodobě níž. V tomto ohledu nedokážeme velkovýrobcům vůbec konkurovat, ale na druhou stranu si zachováváme kvalitu výrobků,“ vysvětluje Havel.

Zároveň zmiňuje kromě vysokých cen také nedostatek některých komodit, jako například hnojiv. „Pokud je osm z deseti největších výrobců přestane dodávat kvůli ceně plynu, co pak máme dělat? Pokud na to nemáme, tak zkrátka nebudeme hnojit a dostaneme se do stavu, kdy nebudou u plodin takové výnosy. To se pak pochopitelně promítne do dalšího zdražování,“ naznačuje Havel nepříznivý vývoj.

Ceny hovězího zdražují i tradiční česká jídla.

Už nyní jsou ceny v mnoha případech až dvojnásobné. Platí to například u pšenice, která se prodává za 9 tisíc korun za tunu. Je to přibližně o 65 procent více než na začátku letošního roku.

„U sojových bobů je růst přibližně o pětinu až čtvrtinu na 15 tisíc za tunu, ale zatím se to na cenách produktů v obchodech neprojevuje,“ říká Ženčuch z Dynína a dodává, že nárůst cen za poslední rok je u většiny komodit stoprocentní.

Jednota pomůže malým producentům

Největší problém s odbytem mají momentálně hlavně menší producenti. Pomoci se jim dlouhodobě snaží například českobudějovické spotřební družstvo Jednota, která řadu jejich produktů nabízí na pultech svých obchodů.

„Chceme jim ulehčit vstup do prodejen a tím je maximálně podpořit. Co se týče cen, bohužel i nás čeká zdražování. Budeme se ale snažit přenášet zvýšené vstupy u potravin co nejméně do ceny výsledných produktů v obchodech. Nechceme vysokou cenou srážet pozici lokálních producentů,“ vysvětluje generální ředitel Jednoty Tomáš Rada.

Právě Jednota nabízí řadě z nich pomoc s odbytem. Je připravena například zajistit odvoz zboží z výrobny do skladů.

„Potřebujeme se vzájemně podpořit. My obětujeme část své marže na pomoc jejich prodeje, ale musí výrobky někdo kupovat. Pokud koupíme malé množství a pak většinu odepíšeme, je to pro nás problém. Nevidím ale důvody, proč si regionální potraviny nekupovat, časem jich možná bude na našich pultech většina,“ myslí si ředitel marketingu Jednoty Pavel Primus.