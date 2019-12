Jihočechy čeká v novém roce zdražení tepla, nájemného i svozu odpadu

Rozporuplné pocity měli v polovině prosince v Táboře, když zastupitelé hlasováním zdražili svoz odpadu pro rok 2020. Obyvatelé si připlatí dokonce 146 korun.

Tábor však není jediným městem v kraji, kde se budou muset řídit novými ceníky. Někde si připlatí, jinde ušetří za teplo. První případ platí pro krajské město. Teplárna České Budějovice, která vytápí velkou část bytů, zdražuje z 617,50 na 629 korun za gigajoule. Pro průměrnou domácnost to znamená, že měsíčně vydá zhruba o 25 korun více.

„V ceně tepla se negativně projevuje mimo jiné i vysoká cena emisních povolenek,“ vysvětluje Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva společnosti.

Ceny v roce 2020 Teplo v Kč/GJ

České Budějovice 629

Tábor 713

Písek 659,34

Jindřichův Hradec 716,45

Strakonice 648,38

Prachatice 694

Český Krumlov 549 (cena nabízená společností Carthamus) Svoz odpadu v Kč/rok

České Budějovice 680

Tábor 696

Písek 440

Jindřichův Hradec 500

Strakonice 260

Prachatice 500

Český Krumlov 696 Nájemné v městských bytech v Kč za m2/měsíc

České Budějovice 79,50

Tábor 46,49 až 53,49

Písek 66

Jindřichův Hradec 53,49

Strakonice 60 (u bytů nad39 m2. U bytů menších 53,49)

Prachatice od 53,49

Český Krumlov 55 Vodné a stočné v Kč/m3

České Budějovice 75,12 (po 1. květnu 71,90)

Tábor 92,71

Písek 83,90 (s 15% daní, po snížení 80,26)

Jindřichův Hradec 66,90 (po 1. květnu 63,99)

Strakonice 99,16 (s 15% daní, po snížení 94,84)

Prachatice 81,88 (po 1. květnu 78,32)

Český Krumlov 76,68 (s 15% daní, po snížení 73,35) Jízdné v MHD v Kč

Č. Budějovice 16 (60 min.)

Tábor 16 (60 minut)

Písek 16* nebo 10,40**

J. Hradec 10 (40 minut)

Strakonice zdarma

Č. Krumlov 10 (1. pásmo 1–4kilometry)

Pozn.: * jedna jízda při platbě v hotovosti v autobuse, ** přestupní na 45 minut při bezhotovostní platbě čipovou kartou dopravce

Dražší bude teplo i v Písku. Tam ze 644 korun cena stoupne na 659. Kromě emisních povolenek dojde ke zdražení i kvůli plánům písecké teplárny, kde má v příštím roce dojít k výstavbě nového zdroje tepla na biomasu. Již nyní prochází teplárna modernizací rozvodů. Zvedají cenu, aby dodrželi plán investic.

Při určování částek za teplo museli ve městech zvažovat i snížení daně. Ta je od začátku roku nově deset procent místo patnácti. Ceny to neovlivnilo v Táboře a v Jindřichově Hradci. Ale například v Prachaticích o pět korun zlevňují.

„Zohlednili jsme právě snížení daně a po započtení nákladů nám vyšla částka 694 korun,“ potvrzuje starosta Prachatic Martin Malý.

O desetikorunu méně zaplatí obyvatelé Strakonic. „Využijeme snížení daně. I při navýšení ceny o tři procenta tak reálně dojde ke snížení finální ceny tepla pro konečného uživatele. To se projeví snížením nákladů pro domácnosti v řádu stovek korun za rok,“ slibuje ředitel Teplárny Strakonice Pavel Hřídel. V Českém Krumlově nabízí společnost Carthamus teplo za 549 korun.

Cena vodného a stočného se změní v průběhu roku

Poplatky ovlivní změna daně také u vodného a stočného. Na deset procent se však sníží až v průběhu roku. V Českých Budějovicích od ledna zaplatí obyvatelé za vodu o jednu korunu a 70 haléřů více, celkem 75,12 koruny.

Od prvního května však platí nižší daň, tudíž celková cena klesne na 71,90 koruny. Ve srovnání krajských měst je voda levnější už jen v Karlových Varech.

Na jihu Čech bude mezi okresními městy cena nižší jen v Jindřichově Hradci. I tady se nejprve cena za kubík vody do konce dubna zvedne téměř o tři koruny. Poté však budou spotřebitelé platit o sedm haléřů méně než v tomto roce. Naopak v Táboře vodné a stočné zůstává stejné, a to minimálně do září.

Prvotní navýšení a následně snížení konečné ceny se dotkne i Prachatic. „Částka včetně daně stoupne nejdřív z 80,15 na 81,88 koruny. Od května však zase zhruba o tři koruny padesát haléřů zlevní,“ vysvětluje starosta Malý.

Co se týče svozu odpadu, drží se v Prachaticích poplatek 500 korun na rok už třináct let. Jinak tomu nebude ani v roce 2020. Cenu nechávají stejnou i v Budějovicích, Písku, Hradci a Strakonicích. Právě ve Strakonicích je částka vůbec nejnižší, obyvatel dá za odpady jen 260 korun za rok.

Naopak zdražení čeká město Tábor, kde přidali výrazně. Namísto 550 budou vybírat 696 korun. Nepopulární rozhodnutí odhlasovali zastupitelé v polovině prosince. Vyhláška sklidila kritiku některých zastupitelů. Říkali, že zdražení odradí obyvatele od třídění odpadu.

„Částka byla zvolena mimo jiné proto, aby byla dobře dělitelná dvanácti, pokud se do města v průběhu roku někdo přistěhuje,“ komentuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Novinkou je, že vyhláška osvobozuje od poplatku děti do tří let. Doposud město nekasírovalo peníze pouze za občany do jednoho roku. „Slevy se dočkají také studenti vysokých škol. Pokud se prokážou doklady o studiu a o tom, že přechodně bydlí v jiném městě, uhradí pouze 300 korun,“ přidává Dvořák.

Stejnou cestou se rozhodli jít v Českém Krumlově. Tady rovněž zastupitelstvo prosadilo vyšší částku, totožnou jako v Táboře. Navýšení ale nebude tolik výrazné, Krumlovští doposud platili 648 korun. Tábor i Krumlov budou příští rok nejdražšími okresními městy co do ceny svozu odpadu.

Zdražují i městské byty

Dobrou zprávou je, že nikde neplánují vybírat více peněz za jízdenky hromadné dopravy. Tarify zůstávají stejné. Nejvýhodněji se stále svezou ve Strakonicích, kde je MHD úplně zadarmo.

Nájemným za městské byty budou hýbat v Písku. Od 1. února příštího roku se měsíční poplatek za metr čtvereční zvedne o dvacet procent. „V bytech I. kategorie tak nájemníci měsíčně zaplatí 66 korun za metr čtvereční místo původních 55 korun. Adekvátně budou navýšeny i ceny nájemného v bytech nižších kategorií,“ popisuje situaci mluvčí písecké radnice Irena Malotová.

Vedle těchto bytů poskytuje město i takové, které nabízí ve výběrovém řízení dražbou. „Zde je výše nájemného od 60 do 85 korun za metr čtvereční měsíčně. Další nájemní byty jsou pro lidi v tíživé životní situaci i malometrážní byty pro osamělé matky a otce s dětmi, kde se nájemné určuje při každém prodloužení nájmu,“ doplňuje Malotová s tím, že město Písek vlastní 1 263 bytů.

V krajském městě zvýšili nájem už letos v únoru a ceny se přenesou i do dalšího roku. Cena se liší podle velikosti bytu a lokality. Za startovací byty v Loucké ulici platí jejich nájemci měsíčně za metr čtvereční 79,50 korun.

„Smlouvy jsou uzavírány na dobu šesti měsíců s možností prodloužení. U nájemců se sleduje výše příjmu, která se každý půlrok kontroluje. V případě, že už nesplňují podmínky výše příjmu, musejí byt opustit. Pak řešíme možnost přestěhování jinam,“ upřesňuje českobudějovický primátor Jiří Svoboda. „Výši nájemného je možné navyšovat pouze o inflaci za předcházející rok,“ dodává.