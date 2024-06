Budoucí zdravotní sestry trénují ve speciálním centru na robotických pacientech

První okamžiky připomínají banální kontrolu stavu pacienta. Ten ale začne silně kašlat. „Jak se vám dýchá? Já ho zkusím napolohovat, snad to bude lepší,“ hovoří nejprve k pacientovi, poté ke své kolegyni jedna ze studentek písecké střední zdravotnické školy. „Raději zavoláme staniční sestru, tohle nevypadá moc dobře,“ dodává vzápětí.

Robotická figurína pacienta i nadále hlasitě kašle, poté kvůli srdeční zástavě přichází o vědomí. Studentky v rolích zdravotních sester už tuší, že se musejí rychle rozhodnout. Začnou s přímou srdeční masáží, zároveň si připravují defibrilátor.

„Po výboji se v resuscitaci vyměníte,“ oznamuje dvojici spolužaček studentka představující staniční sestru. Krátce poté se podaří pacienta takzvaně nahodit, zákrok byl úspěšný.

Tak vypadalo cvičení studentek třetího ročníku na moderních simulátorech, jež jsou součástí unikátní učebny, označené jako laboratoř JIP. „Podobný model jsme viděli na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, a navíc jsme v té době zachytili dotační výzvu na podobné učebny. Kromě figurín je místnost vybavená monitorovací technikou, zdravotnickým nábytkem a běžnými zdravotnickými pomůckami,“ vysvětlila ředitelka školy Helena Šatrová.

Tři učebny stály 11 milionů

Jedinečné centrum má škola v provozu už přibližně čtyři roky, až nyní ho i kvůli covidové pandemii mohli její zástupci představit. „O projektu jsme uvažovali už v roce 2016, chtěli jsme posílit praktickou stránku výuky. Když se objevila dotační výzva na pořízení centra, neváhali jsme,“ přiblížila Šatrová.

Kromě učebny jednotky intenzivní péče má škola také novou učebnu cizích jazyků nebo somatologie. Celkově modernizace vyšla na 11 milionů korun s tím, že 10 milionů pokryla dotace z IROP a zbývající milion přidal Jihočeský kraj.

„Podobné projekty mohou vylepšit praxi studentek zdravotnických škol, a to i pro stáže v nemocnicích. Jak samy říkaly, velmi jim to v přechodu do pracovního prostředí pomáhá. Takové ty rutinní práce mají už od příchodu do nemocnice zažité. Velká síla je právě v simulaci neduhů na robotickém pacientovi,“ komentoval náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Práci s figurínou i moderním vybavením, s nímž přijdou brzy do styku i v nemocnici, si pochvalují také samy studentky. „Zkoušíme si na robotech měřit tlak nebo saturaci. Jdou tam nastavit různé scénáře, například astma. Slyšíme z figurín také zvuky, které si můžeme poslechnout pomocí fonendoskopu. Je to rozhodně více akční než sedět v lavici,“ prozrazuje studentka třetího ročníku Stella Zahradníková.

„Určitě se díky tomu přiblížíme reálné situaci, která může při ošetřování pacienta nastat. Bez stresu si vše vyzkoušíme, abychom pak v reálu zbytečně nezmatkovaly. Navíc si to díky tomu lépe zapamatuji a vím, co dělám,“ pochvalovala si její spolužačka Karolína Lencová.

Radost z vybavení školy mají také v písecké nemocnici. Podle hlavní sestry Květoslavy Slabákové je důležité, aby díky němu byly studentky co nejvíce motivované k péči o pacienty.

„Navíc se s nimi nebojí komunikovat, to je důležité. Bonusem jsou i výkony, kdy děvčata dokážou díky moderním přístrojům něco, co v jiných školách nezvládají,“ podotkla.

Nové centrum má navíc pro ředitelku Šatrovou přesah v tom, že může pomoci i žákům ze základních škol, kteří do areálu často chodí na návštěvy. „Jsou to prakticky všechny školy z okolí, ale zavítali k nám i žáci z Prachatic. U nás si mohou vyzkoušet první pomoc a naučit se její zásady. Nepochybuji o tom, že díky moderním učebnám jsme přilákali spoustu zájemců o naši školu,“ naznačila Šatrová.