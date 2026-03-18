Munici zabalil jako miminko. Muž policistům přivezl minu a protipancéřový náboj

  14:58
Protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj důkladně uložené v kufru auta přivezl na služebnu policistů muž z Písecka. Využil zbraňové amnestie, která pokračuje do konce června. Munici zabalil jako miminko, glosoval událost policejní mluvčí Jiří Matzner ve středečním příspěvku na síti X.
Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj.
Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj. | foto: Policie ČR

Podle policie šlo o bývalého vojáka z Písecka. „I přes pečlivé zabalení zdůrazňujeme, aby lidé munici nepřeváželi a zavolali policii,“ upozornil Matzner.

Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj.

Munici na služebně písecké policie převzal pyrotechnik a naštěstí zkonstatoval, že je delaborovaná, tedy znehodnocená.

Policie munici na rozdíl od odevzdaných zbraní neeviduje, záleží na pyrotechnikovi, jak s ní naloží. „Zajímavé kousky mohou skončit třeba v muzeu,“ naznačil mluvčí.

Zrovna v úterý měli jihočeští policisté tiskovou konferenci, kde připomínali, že pyrotechnici měli za loňský rok přibližně dvě stě výjezdů k nálezům zbraní a munice.

