Zájem o zbraně stoupá, hlásí se také ženy. Policie radí navštívit kurz

Například v Jihočeské střelecké škole v Českých Budějovicích stoupl zájem o sto procent. Nejvíce zájemců je z věkové skupiny 30 až 45 let.

„Určitě na lidi působí válka na Ukrajině. K nám teď přišlo osmnáct lidí za měsíc, v těch minulých chodila zhruba polovina,“ potvrzuje zkušební komisař Milan Veselý, který vede přípravné kurzy k získání zbrojního průkazu.

„Snažíme se učit co nejdůkladněji, aby klienti zkoušku, kterou organizuje Policie České republiky, složili. Většina z nich podle zpětné vazby uspěje,“ doplňuje Veselý.

Počet registrovaných zbraní na jihu Čech rok - počet

1998 - 50 533

2001 - 56 014

2005 - 63 735

2010 - 64 396

2015 - 73 560

2019 - 81 955

2021 - 86 412

Lidé se na kurzech seznámí nejen s tím, jak zbraň rozebrat a vyčistit, ale i s tím, kdy ji mohou použít a jakým způsobem s ní zacházet, aby nezranili sebe ani nikoho ve svém okolí. Právě před tím varují i jihočeští policisté. Stačí jeden špatný výstřel a může dojít k tragédii.

„Obzvláště teď, kdy se lidé rozhodují například pod tlakem dění v zahraničí. Chtějí mít pistoli na svou obranu, ale předtím k tomu žádný vztah neměli. Doporučil bych jim jít nejdříve cestou nějaké prověřené agentury, která je před zkouškou řádně vycvičí,“ radí mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Lidé zbraň nosí skrytě, většinou na opasku v pouzdru. I při samotné manipulaci dost často dochází k náhodným výstřelům.

„Setkáváme se i s úrazy doma. Člověk, který není zvyklý pistoli držet, na ni někdy nemá ani bezpečnostní schránku či trezor. To se pak může dostat do rukou dětem. Každý rok máme tak tři případy, kdy zbraň přinesou i do školy. Na to by si měli lidé dát také pozor,“ nabádá Matzner.

Za prvních 14 dní války vyprodali střelivo

Zájem o to, vlastnit zbrojní průkaz, se čím dál více rozšiřuje i mezi ženy. Nyní tvoří přibližně jednu třetinu zájemců o výuku na Jihočeské střelecké škole. Podle zkušeností Veselého jsou zpočátku více obezřetné, ale přistupují k výuce pečlivě.

„Ke konci kurzu, který trvá jeden den, jsou někdy i lepší než muži. Účastník projde jak teoretickou, tak praktickou přípravou. Musí se naučit zacházet se třemi zbraněmi – pistolí, malorážní puškou a brokovnicí,“ vysvětluje komisař Veselý.

Většina z uchazečů se zbraní nemá žádné zkušenosti. Jeden den podle zkušebního komisaře stačí k přípravě na získání zbrojního průkazu. Přesto doporučuje i po jeho získání chodit na střelnici a dál se vzdělávat.

V posledním měsíci stoupl zájem nejen o zbrojní průkazy, ale také o zbraně a střelivo.

„Když začala válka na Ukrajině, tak ten skok byl obrovský. Nyní ale zase pomalu opadává. U krátkých a taktických zbraní můžeme mluvit o nárůstu o dvě stě procent. Nejčastěji u nás v obchodě nakupují myslivci. V tomto nárazovém období šlo ale o lidi, kteří sháněli zbraň na obranu,“ popisuje Jan Pícha, jenž pracuje v českobudějovické prodejně zbraní Šubrt.

Zároveň doplnil, že veškeré střelivo bylo v prvních čtrnácti dnech války vyprodané. Ceny se zatím drží stále stejné. Do budoucna ale očekává, že dodavatelé zdraží.

Zvýšený zájem postupně opadá i na veřejných střelnicích. Přesto se tam postupně mění struktura návštěvníků. „Chodí ke mně pravidelně lidé, kteří to potřebují k zaměstnání, ale i mladí, protože je to baví. Čím dál častěji sem chodí i ženy,“ uvažuje správce a zbrojíř veřejné střelnice Heluz v Šindlových Dvorech u Budějovic Martin Slezar.

V roce 2021 bylo na jihu Čech v evidenci držitelů zbrojního průkazu 27 775 lidí. Na ty připadá 86 412 registrovaných zbraní. Toto číslo však každým rokem narůstá o několik tisíc.

„Můžeme potvrdit, že od ledna se zvýšil počet žádostí o nákup nových střelných zbraní. Zároveň se zvedl i počet žadatelů o zbrojní průkaz, a to přibližně o 20 procent,“ přibližuje Matzner.