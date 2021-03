Kvůli shlukování lidí zrušila budějovická radnice smlouvy na předzahrádky

Výdejová okénka jsou podle vyjádření českobudějovické radnice povolená jen pro nákup nápojů či potravin, ale shromažďování u nich není povolené. Jenže právě to se na mnoha místech v Českých Budějovicích neustále děje.



Především, když je hezké počasí, tak je zaplněné Piaristické náměstí, slepé rameno Malše, i části náměstí Přemysla Otakara II. Ale podobné je to třeba i u Malého jezu a na dalších místech.

„Městská policie denně řeší mnoho případů porušování opatření. Lidé nenosí roušky, respirátory, posedávají v předzahrádkách, i když vládní nařízení a metodický pokyn ministerstva vnitra jasně říká, že jejich provoz není možný,“ oznámil primátor Jiří Svoboda s tím, že samozřejmě chápe frustraci lidí.

Předzahrádka je dle jeho slov součástí provozovny – restaurace, a tam je vstup veřejnosti zakázaný. „Situace se vyhrotila tak, že jsme museli přikročit i k okamžitým výpovědím restauračních předzahrádek v centru města, kde se porušovala nařízená opatření,“ pokračoval Svoboda.

MF DNES zjistila, které kavárny a restaurace sankce postihla, je jich celkem šest. Podle dostupných informací to jsou restaurace Solnice, hostinec U Tří sedláků, kavárny Datel, Esence, Plaza a Praži Café.



Vše jsou to místa v centru Budějovic, na náměstí Přemysla Otakara II., na Piaristickém náměstí nebo v přilehlých ulicích.

Mluvčí městské policie Věra Školková potvrdila, že právě v těchto místech lidé nedodržují vládní nařízení a mimořádná opatření. „Opakovaně jsme tam podobné případy řešili. Někdy domluvou, ale část událostí dál řešíme a nebo je postupujeme do správního řízení, kde hrozí i pokuty,“ konstatovala Školková.

Je to diskriminační, říká podnikatel

„Nechápeme to. Jako první jsme začali všechny své zaměstnance pravidelně testovat. Po celou dobu lockdownu dáváme zdarma svačiny lékařům a záchranným složkám. Neobcházeli jsme nařízení o prodeji alkoholu. Neustále nabádáme k udržování rozestupů před okýnkem a skutečně trváme na rouškách u hostů – a výsledkem je, že máme zakázanou i lavičku, zatímco jinde fungují bez omezení dál,“ reagoval majitel Café Datel Jan Junek.

Rozhodnutí by mu podle jeho slov nevadilo, kdyby radnice postupovala vůči všem podnikům stejně. Zrušení nájemních smluv na předzahrádky proto považuje za selektivní a zaměřené na několik málo provozů.



„Radnici u nás vadí pouhá lavička, zatímco jiné podniky fungující také na veřejném prostranství mohou i nadále mít velkorysé zahrádky včetně zastřešení, stolů, venkovních prodejů a ohřívacích lamp. Je to bizarní, nepochopitelné a diskriminační,“ přidal Junek.

Kavárna podle něj dostala pouze výzvu k odstranění lavičky. Ta už je pryč. „Klíč, podle kterého město rozhoduje, nikdo nechápe. Jak mohou vedle sebe být dva podobné podniky a mít jiná pravidla?“ ptá se podnikatel s tím, že městská policie v Café Datel v době lockdownu žádný problém neřešila.



Kromě šesti hospod a kaváren město dál ponechává v platnosti smlouvy na předzahrádky s dalšími dvaceti provozovnami. Přesně se tento dokument nazývá „smlouva o zvláštním užívání komunikace“.



Provozovatel, kterému smlouvu radnice vypověděla, by měl zařízení předzahrádky zcela odstranit. „Vyklizení by mělo následovat do tří dnů ode dne doručení výpovědi,“ doplnil Petr Ferebauer, mluvčí českobudějovické radnice.

Město dnes vyzvalo provozovatele restaurací a kaváren ke spolupráci při dodržování opatření a apeluje na to, aby nevytvářeli podmínky k využívání předzahrádek. „Jen tak se můžeme dočkat zlepšení situace a běžného provozu,“ podotkl primátor.

Redakce MF DNES kontaktovala i některé další provozovatele předzahrádek, kteří ale kroky města nechtěli nijak komentovat.