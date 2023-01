Obnovená zámecká obora se má stát novým turistickým cílem ve Vimperku

Dnešní obyvatelé a návštěvníci Vimperka vnímají zámek jako prostor ohraničený hradbami. V minulosti však pozemky a budovy zázemí tvořily zámecký okrsek – samostatnou malou čtvrť. Její součástí byla i obora, která byla protkaná stezkami. Ty by nyní chtělo vedení města společně s památkáři obnovit.

„Do zámeckého okrsku patřila například budova nad zámeckou alejí, kterou dnes vlastní Český svaz chovatelů, dělostřelecká bašta Haselburg s pozemky okolo, dva hospodářské dvory, zámecký špitál nebo zámecká obora. Ta přiléhá k severozápadní straně zámku a můžeme ji s jistotou doložit k roku 1835,“ přiblížil kastelán zámku Vojtěch Brož.

Z tohoto roku totiž pochází nejstarší dostatečně detailní mapa, na které je zachycena obora, a dokonce obsahuje jednoduchý zákres lesního porostu protkaného cestičkami pro pěší. Z leteckého snímkování Vimperka mezi lety 1938–1968 i z jiných fotografických materiálů je pak zřejmé, že ve 20. století obora pomalu zarůstala. Postupně se ztratila i síť cest a z obory tak zůstal hustý lesík sahající až k hradbám zámku.

„Při terénním průzkumu v březnu 2022 se nám ale ukázalo, že v terénu lze stále rozpoznat značnou část sítě cest i se dvěma vyhlídkami,“ doplnil Brož.

Díky přírodním kvalitám a blízkosti zámku, městského opevnění, bývalého schwarzenberského pivovaru a náměstí, je zámecká obora pozoruhodné místo, které by se mohlo stát novým turistickým cílem Vimperka. Nabídne ojedinělý pohled na skalní ostroh s Vlčkovou věží a zámkem a příjemnou zastávku i pro místní obyvatele.

Návštěvnost zámku roste

Obnovené pěší stezky by navíc pomohly zlepšit průchodnost městem. Do areálu by se podle studie dalo vstoupit ze tří stran. První vstup, který je dnes jako jediný zachovaný, je nad zámkem v blízkosti dělostřelecké bašty Haselburg. Další by měl být v Pivovarské ulici nad bývalým schwarzenberským pivovarem, kde se dnes nachází cukrárna Pod Zámkem a fitness centrum.

„Třetí vstup by mohl vzniknout po jednání s vlastníky přilehlých pozemků mezi rodinnými domy v Pivovarské ulici. Ten by měl navazovat na stávající turistický okruh po červené turistické značce, kudy vede naučná stezka Vimperka, který dále pokračuje ke křížové cestě,“ doplnila referentka odboru školství, kultury a cestovního ruchu města Vimperk Lenka Pechoušková.

„Letos bychom chtěli zadat zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí by byl již rozpočet celé akce. Následně budeme hledat finanční prostředky na vybudování, a to i z dotačních titulů,“ konstatovala starostka města Jaroslava Martanová.

Návštěvníci Vimperka mohou v posledních letech využít stále více turistických atraktivit. Od roku 2021 je otevřená opravená horní část zámku Vimperk, kde se nachází i nové Muzeum Vimperska, zpřístupněná byla také městská zvonice na náměstí a část stezky kolem opevnění v podzámčí mezi Černou bránou a dolní baštou, kam letos přibudou nové informační panely.

Díky tomu se na zámek a do jeho okolí vrací čím dál více návštěvníků. V roce 2022 jich bylo téměř 19 tisíc, což je zhruba dvakrát více než před jeho rekonstrukcí.