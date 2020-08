Zámek na Táborsku opustili senioři a chátrá, Tučapy ho chtějí od kraje zpět

Patrový zámek ve středu obce Tučapy na Táborsku je ztichlý. Před jednopatrovou budovou s trojicí kruhových věžiček je sice posečená tráva a uklizeno, při bližším pohledu je však vidět, že historická budova je vlhká a padá z ní omítka.



Vlastníkem tučapského zámku je Jihočeský kraj, který v něm léta provozoval domov důchodců. Před pěti lety však seniory přestěhoval do moderní novostavby v Bechyni a pro původní sídlo domova nenašel další využití. Zámek je tak pro kraj zátěží, která mu přináší jen náklady na údržbu, a proto chystá jeho prodej.

„Chceme se zámku v Tučapech zbavit delší dobu. Návrh jsme podali, ale byl stažen vzhledem k tomu, že jedna ze zastupitelek se postavila za obec, aby ho dostala zdarma. Já rovnou říkám, že my obcím takové věci prodáváme. Chodníky nebo pozemky pod komunikacemi jsou většinou předmětem daru nebo směny, ale objekty nedarujeme,“ řekl náměstek hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

Pro místní, kteří mají dominantu ve středu obce pod náměstím denně na očích, je těžké sledovat opuštěné sídlo. S vystěhováním domova Tučapští nesouhlasili, za jeho zachování se v petici postavila téměř celá obec. Kraj však tehdy argumentoval tím, že pro poskytování sociálních služeb na úrovni 21. století se zámek nehodí a jeho prostory jim ani nelze přizpůsobit.

Navíc jen pár měsíců po vystěhování domova důchodců šla obcí fáma, že kraj využije prázdný zámek jako tábor pro uprchlíky. A tak se místní chystali podepisovat další petici, nakonec k tomu však nedošlo. Imigranti nedorazili.

Zámek patřil do roku 1978 obci

Starosta se netají tím, že nejlepším řešením je získat zámek, který byl do roku 1978 jejím historickým majetkem, zpátky.

„Obec má o zámek zájem. Nedávno jsem jednal s náměstkem hejtmanky Novákem, protože kraj chtěl zámecké nemovitosti rozdělit a prodat technické budovy. Návrh poté stáhl a korektně jsme se domluvili, že se sejdeme znovu na jednání o tom, jak na obec zámek převést, nebo nám ho prodat,“ řekl starosta Tučap Pavel Novák (SDH Dvorce).

Obec chce zámek využít pro sociální služby. Podle starosty tam může fungovat například denní stacionář, terénní služby, mohlo by tam sídlit třeba i kulturní a zdravotní středisko.

„Spojili jsme se s Asociací sociálních služeb a nechali si zpracovat záměr na využití zámku. Bude to nákladná investice, proto nemůžeme kraji za tento náš historický majetek platit vysokou částku. Nakonec sociální služba, kvůli níž kraj zámek od státu dostal, tam skončila. Teď degraduje, opadává omítka, je to vevnitř vlhké, protože se tam netopí,“ popsal starosta.

Protože však kraj v zámku během deseti let udělal novou střechu, okna, fasádu, rozvody nebo kolektory na ohřívání, navrhla obec částku dva miliony korun. Hejtmanství má ale několik let starý posudek, podle něhož je hodnota zámku šestkrát vyšší.

„Odhad byl na dvanáct milionů. I tak mi to připadá jako slušná cena za takový objekt. Je v celkem dobrém stavu, střechy jsou v pořádku. Řekl jsem panu starostovi, že jsme ochotni to rozdělit na splátky. A druhá možnost je, že ho obci prodáme za polovičku, ale pak je třeba počítat s tím, že tam bude řada omezení,“ sdělil náměstek hejtmanky.

Rozhodne patrně až nové vedení kraje

Obec podporují i politici z Táborska. Například europoslankyně Radka Maxová (ANO) před časem kraj kritizovala, že postavil centrum pro seniory v Bechyni, ale tučapský zámek nechává chátrat.

„Přitom obec má o tento objekt zájem a seniory by tam chtěla vrátit, ale kraj s převodem nesouhlasí,“ prohlásila.

Její stranický kolega, senátor Jaroslav Větrovský, obci přeje, aby zámek získala za rozumných finančních podmínek, protože investiční injekce do jeho oživení bude velká.

„Snažím se být v tomto záměru nápomocný. Vím, že Tučapy chtějí v zámku sociální služby dlouhodobě, a věřím, že se najde řešení, které bude pro obě strany schůdné,“ dodal.

O prodeji zámku v Tučapech však pravděpodobně rozhodnou až noví krajští zastupitelé, kteří vzejdou z podzimních voleb.

Dalším nevyužitým majetkem kraje je bývalé plicní sanatorium Hrudkov na Krumlovsku a vyprazdňující se dolní areál v Budějovicích, obojí patří českobudějovické nemocnici.

„U Hrudkova přemýšlíme o prodeji, protože obnovit tam lázně je nad naše finanční možnosti. Naopak dolní areál nemocnice nechceme prodat, uvažujeme o jeho využití na rehabilitaci. Ta by zůstala pod budějovickou nemocnicí a byla by to specializovaná komplexní péče, jako jsou třeba Kladruby,“ naznačil Novák.